Essoten koronatestaus on ruuhkautunut tietojärjestelmäongelmista johtuen Mikkelissä. Essote on lisännyt näytteenoton kapasiteettia, mutta esimerkiksi perjantain näytteenottoajat tältä päivältä ovat jo täynnä. Mikkelin koronatilanne on huonontunut nopeasti.

Koronalääkärit kehottavat hakeutumaan koronatesteihin pientenkin oireiden johdosta.

– Muistutamme, että koronatestiin tulee hakeutua, jos ilmenee oireita, tai on saanut erityisohjeet hakeutua testiin. Jos olet liikkunut julkisilla altistumispaikoilla, mutta olet oireeton, sinun ei tarvitse vielä hakeutua testiin, vaan seuraile oloasi ja vältä kontakteja, kehottaa pandemiapäällikkö Hans Gärdström Essoten tiedotteessa.

Oireiden ilmaantuessa on hakeuduttava testiin. Testiin pääsee vain ajanvarauksella.

Testiin voi hakeutua kolmella tapaa. Mikkelissä testiin pääsee nettivarauksella tästä linkistä. Toinen tapa on täyttää Omaolo-palvelussa oirearvio ja jättää yhteydenottopyyntö. Ajan saa myös puhelimitse soittamalla Päivystysapuun numeroon 116 117.

Soittamista Päivystysavun numeroon kannattaa kuitenkin välttää ja suosia sähköisiä ajanvarauksia. Päivystysavun numero on ruuhkautunut suurten soittomäärien vuoksi.

Keskussairaalalle näytteenottopiste ulkotiloihin

Mikkelin keskussairaalalle on avattu toinen tilapäinen näytteenottopiste. Se sijaitsee ulkotiloissa päivystyksen sisäpihalla, jonne käydään Pirttiniemenkadulta. Tähän pisteelle ohjataan vain Päivystysavun 116 117 puhelinvarauksesta tai jäljitystiimin ohjaamana.

Vakituinen näytteenottopiste sijaitsee edelleen sairaalan pääoven vasemmalla puolen. Omaa vuoroa tulee odottaa ulkona kasvomaskia käyttäen ja turvaetäisyyksiä noudattaen. Tälle pisteelle ohjataan nettivarauksen kautta.