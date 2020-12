Viisi uutta koronatartuntaa Essoten alueella – Isosta-Britanniasta saapuneita pyydetään tulemaan testeihin

Essoten alueella on ilmennyt maanantain jälkeen viisi uutta koronatartuntaa. Pieksämäellä niistä on kirjattu neljä. Mikkelissä on todettu yksi tartunta, jonka lähde ei vielä ole selvillä, Essote kertoo tiedotteessaan. Jäljitys on käynnissä ja altistuneita asetetaan karanteeniin sen edetessä.

Mikkelin tartuntaan liittyy myös uusia julkisia altistumispaikkoja. Torstaina 17. joulukuuta on voinut altistua aamupäivän ja päivän aikana ravintola Vinossa, kello 15.30–16 Sokoksella ja kello 16.30–17.30 Peitsarin S-Marketissa.

Altistua on myös voinut perjantaina 18. joulukuuta lounasaikaan lounasravintola Cafe Setrissä ja lauantaina 19. joulukuuta ilta-aikaan ravintola Vinossa.

Essote julkaisee listaa uusimmista altistumispaikoista verkkosivuillaan.

Briteistä tulleet heti testiin

Kaikkia Essoten alueella olevia maanantaina 7. joulukuuta tai sen jälkeen Iso-Britanniasta saapuneita pyydetään hakeutumaan myös koronanäytteenottoon.

– Tämä liittyy Briteissä havaittuun ja leviävään koronaviruksen uuteen muunnokseen, jota pidetään aiempaa tartuttavampana. Pyrimme estämään uuden muunnoksen leviämisen pienimmätkin mahdollisuudet alueellamme, ja siksi pyydämme Briteistä saapuneita uudelleen testiin, vaikka he olisivatkin jo testattuja maahantulonsa yhteydessä tai sen jälkeen. Testiin pääsee meillä helposti, terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä sanoo tiedotteessa.

Mikkelin koronanäytteenottoon voi varata ajan Essoten nettisivuilta. Päivystysavun kautta numerosta 116 117 saa varattua ajan myös muihin Essoten näytteenottopisteisiin.

Muista joulun pyhinä

Joulua varten Essote on julkaissut muistilistan tärkeistä seikoista. Alueella liikkuu oletettavasti paikallisten asukkaiden lisäksi myös muualta tullutta väkeä.

– Avainasia on välttää ihmisjoukkoja, kuten kauppojen ruuhka-aikoja. Vietetään joulua pienissä ryhmissä ja suositaan ulkoilua ja etäyhteyksiä. Oireiden ilmaantuessa pitää hakeutua herkästi testiin, pandemiapäällikkö Hans Gärdström muistuttaa.