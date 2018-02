Kansainvälisyyttä, korkeakouluyhteistyötä ja parempaa ohjausta ja tukea — tällainen on suomalainen lukio muutaman vuoden kuluttua Lakiesitys uudistuvasta lukio-opetuksesta on parhaillaan lausuntokierroksella. Jos laki toteutuu, uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön syksyllä 2021. Mari Koukkula Mikkelin lukion opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja, toisen vuosikurssin opiskelija Wiktoria Ripatti kiittelee uudistuvan lukion tarjoamaa, entistä parempaa henkilökohtaista tukea.

Suomalainen lukio muuttuu yleissivistävämmäksi ja kansainvälisemmäksi. Se integroituu paremmin ympäröivään yhteiskuntaan, valmentaa jatko-opintoihin sekä tukee opiskelijaa.

Tämä ja paljon muuta sisältyy opetus- ja kulttuuriministeriön luonnokseen uudesta lukiolaista. Lausuntokierroksella olevaan lakiin pohjautuvat opetussuunnitelmat on tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä 2021.



Esityksen mukaan lukiossa siirrytään korkeakoulujen malliseen opintopistejärjestelmään. Oppimäärä säilyisi kolmivuotisena. Myös opetuksen määrä säilyisi ennallaan.

Oppiaineisiin ei esitetä muutoksia. Pakollisten aineiden määrä säilyisi entisellään, samoin lukion yleissivistävyyden periaate.

Opintopistejärjestelmässä oppiaineista pystytään kuitenkin rakentamaan teemaan tai ilmiöön syventyviä kokonaisuuksia. Tällä pyritään siihen, että nippelitiedon asemesta opiskelija osaa yhdistellä asioita ja oppii asiakokonaisuuksia.





Henkilökohtainen ohjaus saa kiitosta

Mikkelin kasvatus- ja opetuslautakunta antaa lausuntonsa lakiluonnoksesta helmikuussa.

Toinen keskeinen asia on opiskelijan tukeminen ja hänen opintojensa seuranta. Myös opinto-ohjausta tehostetaan. Se saa kiitosta Mikkelin lukion opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtajalta Wiktoria Ripatilta.

— Lukiolaiset ovat erilaisia. Jotkut tarvitsevat ohjausta enemmän kuin toiset. Lukio on oikeasti rankkaa, uuvuttavaakin välillä joten opinto-ohjauksen parantaminen on tärkeä asia, sanoo Ripatti.

Ripatti on tutustunut lakiluonnokseen myös Järvi-Suomen lukiolaisten piirihallituksen jäsenenä.

— Nyt henkilökohtaista ohjausta ei aina ole tarjolla tarpeeksi. Samoin erityisopetusta ei kuulemani mukaan ole kaikissa lukioissa tarjolla sitä tarvitseville, Ripatti sanoo.



"Kouluille on taattava kunnon resurssit"

Kaikille lukiolaisille on jatkossa taattava mahdollisuus tutustua korkeakouluopintoihin. Lukioilta edellytetään myös entistä kansainvälisempää otetta.

Tehtävälista on pitkä. Velvoitteista selviämiseen tarvitaan rahaa.

— Opinto-ohjaukseen ja erityisopetukseen on oltava kunnolliset resurssit. Muuten voi käydä niin, etteivät odotukset ja käytäntö kohtaa, Mikkelin kaupungin lukiokoulutuksesta vastaava johtava rehtori Jari Kinnula muotoilee.



Kinnula kiittelee lakiluonnosta. Yksi varaus hänellä kuitenkin on.

— Valinnanvapautta olisi pitänyt lisätä. Sitä pidettiin lukiokentän lausunnoissa tärkeänä. Opintokokonaisuuksien yhdistely on hyvä asia, mutta laajempi valinnanvapaus ainevalinnoissa olisi parantanut vielä enemmän opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen tukemista ja mahdollistanut räätälöidympien opintokokonaisuuksien rakentamisen, Kinnula sanoo.

Mikkelin kasvatus- ja opetuslautakunta antaa lausuntonsa lakiluonnoksesta helmikuussa.





"Yhteistyötä tarvitaan"

Kinnulan mielestä Mikkelin seudulla olisi mietittävä tarkkaan, miten tavoitteisiin päästään.

— Tämä on suunnittelullisesti iso haaste Mikkelin lukioille. Maakunnallisestikin olisi syytä pohtia lukioiden yhteistyötä. Sitä tarvitaan, jotta uuden lain vaatimukset toteutuvat kaikille lukiolaisille tasapuolisesti, Kinnula miettii.





Uusimisrajoituksen poistoa kehutaan

Opetusalan ammattijärjestö OAJ vastustaa lakiluonnoksen kohtaa, joka antaa opiskelijalle rajattoman määrän mahdollisuuksia uusia ylioppilaskokeitaan. OAJ väittää sen huonontavan ylioppilaskirjoituksiin valmistautumista. Kinnula on toista mieltä.

— Se on erinomainen uudistus, joka varmasti vähentää sekä hakeutumisia opintoihin, jotka eivät ole opiskelijalle ensisijaisia kiinnostuksen kohteita, että opintojen keskeyttämisiä.

Ripatti on samoilla linjoilla.

— Uskon, että ylioppilaskirjoituksiin satsataan edelleen tosissaan. Rajaton uusimismahdollisuus tuskin motivaatiota vähentää, Ripatti sanoo.

11 asiaa, jotka muuttuvat

1) Lukio-opiskelussa aletaan laskea opintopisteitä. Lukion suorittamiseen vaaditaan 150 opintopistettä. Se vastaa 75 nykyistä lukiokurssia. Yksi kurssi vastaa kahta opintopistettä. Järjestelmä helpottaa lukio-opintojen hyväksilukemista korkeakouluissa.



2) Opintopistejärjestelmän avulla lukiot pystyvät tarjoamaan laajempia, oppiaineiden rajat ylittäviä opintokokonaisuuksia. Näissä voidaan syventää jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavaa osaamista.



3) Opiskelijalla on mahdollisuus korkeakoulukurkistukseen. Lukioiden on järjestettävä osa opetuksesta korkeakoulujen kanssa, jotta opiskelija saa käsityksen siitä, millaista korkeakoulussa opiskeleminen on.



4) Lukion on varmistettava, että jokainen opiskelija saa mahdollisuuden kansainvälisiin kokemuksiin.



5) Ylioppilaskokeen saa uusia niin monta kertaa kuin haluaa. Nyt uusimiseen on vain yksi mahdollisuus.



6) Lukiolaisille tulee oikeus erityisopetukseen ja muuhun oppimisen tukeen, joita opiskelijan henkilökohtaiset ominaisuudet edellyttävät.



7) Jokainen opiskelija laatii lukion alussa henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Se sisältää opintoja, ylioppilaskirjoituksia ja jatko-opintoja koskevia tavoitteita. Suunnitelmaa on päivitettävä säännöllisesti.



8) Jos opiskelijalla on toisessa lukiossa suoritettuja opintoja, ne luetaan hänen hyväkseen sellaisenaan. Myös ennen lukiota hankitun osaamisen tunnustamista parannetaan.



9) Opinto-ohjaus muuttuu. Ryhmämuotoisen opinto-ohjauksen lisäksi opiskelija saa säännöllistä, henkilökohtaista opinto-ohjausta. Siinä otetaan huomioon lukion lisäksi jatko-opinnot.



10) Lukioille tulee jälkiohjausvelvoite, joka koskee opintonsa päättäneitä opiskelijoita. Ohjausta saavat myös lukion keskeyttäneet sekä ilman jatko-opintopaikkaa jääneet.



11) Koulutuksen järjestäjän velvollisuutta puuttua kiusaamiseen tarkennetaan. Opiskelijaa on yksiselitteisesti suojattava kiusaamiselta, häirinnältä ja rasismilta.