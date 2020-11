Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu aloitti yt-neuvottelut: Tavoitteena on järjestellä yrittäjyyden ja innovaatiotoimintojen palveluita uusiksi ilman henkilöstövähennyksiä

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu on käynnistänyt tiistaina yhteistoimintaneuvottelut, joiden piirissä on 24 työntekijää. Neuvotteluissa ei tavoitella henkilöstövähennyksiä, vaan niissä on tavoitteena järjestellä yrittäjyyden ja innovaatiotoimintojen palveluita uusiksi. Ne toimivat tällä hetkellä hajautettuina eri yksiköissä.

– Nyt on syytä tarkastella, pitäisikö yrittäjyyden ja innovaatiotoimintojen tehtäviä ja vastuita järjestää uudelleen ja johtaa koordinoidummin, toimitusjohtaja Heikki Saastamoinen kertoo Xamkin julkaisemassa tiedotteessa.

Xamkin tavoitteena on saada aikaan kokonaisuuksia liittyen opetuksen, startup-toiminnan sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan yrittäjäosaamiseen.

Yt-neuvottelut koskevat yrittäjyyden palveluita, yrittäjyyskoulutusta ja yritysten kehittämistyöhön tähtäävän tutkimus- ja kehittämistoiminnan järjestelyjä. Neuvotteluissa käsitellään myös edellä mainittujen palveluiden vastuunjakoa, rakenteita ja työntekijöiden tehtävänkuvia sekä heidän vastuitaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa solmimassaan vuosia 2021–2024 käsittävässä tulossopimuksessa Xamk on sitoutunut vahvistamaan useita yrittäjyyteen liittyviä osa-alueita. Näitä ovat muun muassa opiskelijavetoisten yritysten määrän kasvattaminen ja yrittämisen kehittäminen. Tavoitteena on myös edistää innovaatiotoimintaa ja tutkimustulosten kaupallistamista Kymenlaaksossa ja Etelä-Savossa.