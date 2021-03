Koronatestiin on tärkeää hakeutua pienistäkin oireista, Essotesta muistutetaan.

Torstain jälkeen Essoten alueella on todettu kuusi uutta koronavirustartuntaa, Essote tiedottaa. Kaikki tartunnat on havaittu Mikkelissä.

Kaksi tartunnan saaneista oli jo karanteeniin asetettuja. Muiden osalta tartunnanjäljitys on vielä kesken. Yksi tartunnoista todettiin Mikkelin Lähemäen koululla, mikä on aiheuttanut laajaa altistumista. Asiasta on viestitty koulun kautta myöhään torstai-iltana, ja Essote tavoittelee parhaillaan altistuneita.

– Nyt on hyvin tärkeää, että kaikenikäiset hakeutuvat koronatestiin pienistäkään flunssaan tai koronaan sopivista oireista kuten kuume, poikkeava päänsärky, lihassärky ja vatsaoireet. Muuten riski taudin nopeaan kiihtymiseen kasvaa huomattavasti, kertoo terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä tiedotteessa.

Essoten alueen julkisia altistumispaikkoja voi seurata täältä.