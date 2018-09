Kun muu perhe nukkuu, Sanna Ekholm ahkeroi Pitkäjärven ABC:llä — "Onnekseni kuulun vähemmistöön, joka mielellään tekee yöllä töitä"

Koko työuransa aikana Sanna Ekholm on ollut päivätyössä vain viitisen kuukautta, eikä sitäkään yhtäjaksoisesti.

Liikennemyymälätyöntekijä Sanna Ekholm, kerrot tekeväsi lähes pelkästään yötyötä. Miksi?

— Siihen on useampiakin syitä. Ensinnäkin yötyö sopii minulle. En tarvitse paljon unta. Pystyn nukkumaan hyvin myös päivällä, ja viisi tai kuusi tuntia unta riittää minulle oikein hyvin.

Koko työurani aikana olen ollut päivätyössä viitisen kuukautta enkä sitäkään yhtäjaksoisesti. En yksinkertaisesti tykännyt säännöllisestä aamukahdeksasta iltapäiväneljään työpäivästä.

Ehkä painavin syy yövuorojen tekemiselle on se, että toimin poikani omaishoitajana. Kun myös mieheni tekee vuorotyötä pystymme järjestämään aikataulumme niin, että lapsen tarvitse olla missään vaiheessa yksin kotona. Olen todella kiitollinen työnantajalle, joka mahdollistaa tämän järjestelyn.

Isossa työyhteisössä ihmiset ovat erilaisia ja erilaisissa elämäntilanteissa. Joillekin yö- tai vuorotyö ei sovi ollenkaan esimerkiksi lasten hoidon vuoksi, opiskelijat eivät voi olla päivävuoroissa, joten työaikojen järjestämisessä tarvitaan puolin ja toisin joustavuutta. Onnekseni kuulun vähemmistöön, joka mielellään tekee yöllä töitä, ja niinpä töitä on ainakin toistaiseksi riittänyt.

Mitä kaikkea työnkuvaasi kuuluu?

— Ihmisille tulee helposti mieleen, että liikennemyymälätyötekijä on joka kassalla tai keittiössä, mutta työhöni kuuluu ihan kaikkea mahdollista siivoamisesta alkaen. Yöaikana minun pitää muun muassa käydä tarvittaessa pesuhallissa tarkastamassa, että kaikki on kunnossa.

Mikä on parasta työssäsi?

— Työn vaihtelevuus ja se,että tapaan työssäni paljon ihmisiä ja vakioasiakkaat ovat aivan ihania.



Mitä negatiivisia puolia työssäsi on?

— Tosiasiahan on, ettei ihminen ole luotu tekemään töitä ainoastaan yöllä. Välillä väsyttää, eikä sitä voi kieltää. Jaksamiseni perustuu ehkä siihen, että teen normaalia lyhyempää noin 20 tuntista työviikkoa ja pääsääntöisesti viikonloppuja tai vuoroja viikonlopun molemmin puolin, joten minulla on paljon arkivapaita.

Kun molemmat olette vuorotyössä, miten saatte järjestettyä yhteistä aikaa perheen kesken?

— Täytyy myöntää, että arki on tarkkaan aikataulutettu. Nyt on ehkä vähän helpompaa, kun lapset ovat koulussa. Meillä on mieheni kanssa paljon yhteisiä aamuja, joista yritämme nauttia käymällä vaikka yhdessä kahvilla.

Onko teillä yhteisiä harrastuksia?

— Minulla ei ole omia harrastuksia, koska niihin ei yksinkertaisesti ole aikaa. Teen yötöitä mahdollistaakseni muun perheen harrastukset, joista tärkein on vapaapalokunta.

Ihan omaa aikaa minulla on tosi paljon, kun lapset ovat koulussa ja mies töissä. Lisäksi mieheni sijaistaa minua omaishoitajana niin, että saan pari päivää kuukaudessa vapaata. Vietän aikaa silloin jossain ihan muualla ja lataan itseäni.

Tekijät-sarjassa jututamme mikkeliläisiä ihmisiä työnsä äärellä. Tämä juttu on ilmestynyt Keskiviikko-liitteessä 12.9. 2018.