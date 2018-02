Kannabiskasvattamoita pyörittänyt Harry Bahne, 60, jätti vankilassa pilvenpolton taakseen — ja pääsi koevapauteen: "Ensimmäinen kerta 40 vuoteen selvin päin" Huumausainerikoksista tuomittu Harry Bahne, 60, pääsi valvotussa koevapaudessa työskentelemään Mikkelin Viadian päiväkeskukseen. Bahne lopetti vankeusaikanaan noin 40 vuotta kestäneen pilvenpolttonsa. Risto Hämäläinen Huumausainerikoksista tuomionsa istunut Harry Bahne, 60, oli ammatiltaan maalausalan yrittäjä, mutta jäi työtapaturmaeläkkeelle loukattuaan olkapäänsä. Kannabiskasvattamoita pyörittänyt Bahne oli vankeusaikanaan myllyhoidossa. Hän pääsi valvottuun koevapauteen Mikkelin Viadian vapaaehtoiseksi. Nyt Bahne elää itselleen uudenlaista raitista arkea ja haluaa auttaa muita päihderiippuvaisia.

Kun Harry Bahne oli Naarajärven avovankilassa Pieksämäellä, hän kuuli mahdollisuudesta valvottuun koevapauteen.

Vankeusrangaistukseen tuomittu voi päästä vapauteen valvotusti aikaisintaan kuusi kuukautta ennen ehdonalaista vapautta.

Koevapaudessa tuomitulla on toimintavelvollisuus eli hänen päiväohjelmaansa on kuuluttava jokin sovittu toiminta. Koevapaudessa olevan on oltava asunnossaan kello 21—6.

— Otin vankilassa selvää, että Viadia toimii kotikaupungissani Mikkelissä. Soitin Vesa Nyrhiselle heinäkuussa 2016 ja kysyin, pääsisinkö vapaaehtoistöihin. Syyskuussa aloitin hommat, Bahne kertoo.

Euroopan sosiaalirahaston ESR:n rahoittamassa Mikkelin Viadian Varikko-hankkeessa tuettiin vankien yhteiskuntaan integroitumista vuosina 2015—2017.

Valvotun koevapauden ja yhdyskuntapalveluksen suorittajien kanssa tehtiin sopimuksia kuntouttavasta työtoiminnasta päiväkeskuksissa.

Viadian uuden Etsivä-hankkeen projektipäällikkö Nyrhinen, joka veti Varikko-hanketta Mikkelissä ja Pieksämäellä, piti mallia hyvänä.

— Vapautuvia vankeja ei saa jättää tyhjän päälle. Erityisesti miehet, jotka eivät koe itseään tarpeellisiksi, ajautuvat helposti uuteen rikoskierteeseen ja jatkavat päihteiden käyttöä.

"Ilmapiiri oli inhottava — se ei ollut mitään vankeinhoitoa"

Mikkeliläinen Bahne tuomittiin vuonna 2014 kolmen vuoden ja neljän kuukauden vankeuteen kahdesta törkeästä huumausainerikoksesta.

Etelä-Savon käräjäoikeuden mukaan vuonna 1957 syntynyt mies kasvatti 230 kannabiskasvia Mikkelin Otavassa olevan talon yläkerrassa ja autotallissa. Lisäksi Rahikaisenkylässä olevan omakotitalon pihalla kasvoi 113 kannabiskasvia.

Oikeus katsoi, että kasveista saatavan marihuanan arvo olisi ollut yli 130 000 euroa.

Nyt 60-vuotias Bahne sanoo olleensa vankilassa ensimmäisen kerran 1980-luvulla. Maailmaa matkannut mies muistelee, että pilvibisnekset ovat vieneet hänet linnaan kaikkiaan neljä kertaa.

— Pilvenkasvatus ja -salakuljetus ovat olleet lempihommiani. Samalla sain rajattomasti polttaa pilveä. Narkkaamalla tullaan narkomaaniksi.

Bahne istui viimeisintä tuomiotaan runsaan vuoden verran Mikkelin vankilassa.

— Ilmapiiri oli inhottava — se ei ollut mitään vankeinhoitoa. Mikkelissä oli vangin ja vartijan välinen pahis—hyvis -asetelma.

Mikkelin vankilan apulaisjohtaja Eero Ikonen kiistää Bahnen väitteen paikkansapitämättömänä.

"Yritin esittää muille itseäni, vaikka olin koko ajan pilvessä"

Bahne oli helpottunut saadessaan siirron Pieksämäelle.

— Naarajärvellä vankeja tuetaan niin paljon kuin he vain pystyvät ottamaan tukea vastaan. Pääsin myllyhoitoon. Ohjaajat tiesivät, mistä puhuivat, Bahne kertoo.

Myllyhoito on päihderiippuvuuden intensiivihoitoa, johon kuuluu muun muassa yksilö- ja ryhmäterapiaa. Keskiössä ovat 12 askeleen ohjelma ja vertaistuki.

— Oli ensimmäinen kerta 40 vuoteen, kun olin täysin selvin päin. Arvoni menivät uusiksi — ja sitä myöten maailmani.

Risto Hämäläinen Harry Bahne muistelee olleensa viimeksi nuoruudessaan selvin päin. Hän myöntää nyt itselleen olleensa itsekäs.

— Olin elänyt kaksoiselämää. Huumeet eivät ole hyväksyttyjä. Siksi yritin esittää muille itseäni, vaikka olin koko ajan pilvessä. Huomasin, että en enää tiennyt, kuka olen.

"Viadiasta tuli minulle merkityksellinen paikka"

Varikko-hankkeen aikana Viadia perusti Mikkeliin ja Pieksämäelle matalan kynnyksen työtoimintapisteet.

— Viadiasta tuli minulle merkityksellinen paikka. Porukka on lämminhenkinen, Bahne sanoo.

Hän toimi koevapaudessaan Mikkelin Viadian autonkuljettajana ja yleisapumiehenä päiväkeskuksen ruoka-avussa ja kirpputorilla. Vesa Nyrhinen kehuu Bahnea monipuoliseksi työntekijäksi.

— Minulla oli seurantapanta ranteessani. Sovimme rajat, missä saan liikkua. Valvontaryhmä teki tarkastuksia satunnaisesti, puhallutti ja jututti. Lähinnä he seurasivat, käytänkö päihteitä, Bahne sanoo.

Risto Hämäläinen Harry Bahnen rintaan on vuonna 1997 tatuoitu shiva, hindulaisuuden luova ja tuhoava jumala. Bahne on viime aikoina tutkinut paljon eri uskontojen pyhiä kirjoituksia. - Kaikilla niillä on yhteinen sanoma: lähimmäisen kunnioitus.

Hän iloitsee olleensa kohta neljä vuotta raittiina. Bahne kävi kokemusasiantuntijan koulutuksen — ja haluaa nyt kertoa avoimesti omaa tarinaansa.

— Olin yksinhuoltajaperheen kapinallinen. Ajattelin, että voin tehdä ihan mitä vain haluan. Kukaan ei asettanut minulle rajoja. Huumemaailmassa monet ovat rajattomia.

— Vaikka rajat on ylitetty ja on mennyt rikki, aina on toivoa.

"Vangit ovat usein rikkinäisiä ihmisiä"

Bahnen mielestä vangin kuntouttaminen takaisin yhteiskuntaan on aloitettava jo vankila-aikana.

— Ihmisten korvien välissä olevat arvot pitäisi järjestellä uudestaan. Jokainen saa hyvinvointiyhteiskunnassamme asunnon ja jonkinlaisen työn, jos haluaa, Bahne uskoo.

— Toivottavaa tosin olisi, jos vanhemmat pystyisivät opettamaan rajat lapselle eikä heidän tarvitsisi hankkia vankilakokemuksia rikottuaan yhteiskunnan normeja. Vangit ovat usein rikkinäisiä ihmisiä. He kaipaavat tukea ja hyväksyntää.

Nyt mies on ollut yli vuoden päivät vapaalla.

— Arkeni sujuu loistavasti päihteettömänä. Olen tutkinut paljon eri uskontojen pyhiä kirjoituksia. Kaikilla niillä on yhteinen sanoma: lähimmäisen kunnioitus.

Bahne käy edelleen silloin tällöin tekemässä vapaaehtoistöitä Viadiassa. Hän harkitsee kouluttautumista, jotta voisi auttaa muita riippuvuuksista kärsiviä.

"Hanke onnistui purkamaan stereotyyppisiä oletuksia"

Viadia Mikkeli on tehnyt Essoten kanssa kaksivuotisen kumppanuussopimuksen kuntouttavasta työtoiminnasta. Sopimus sisältää 20 henkilön päiväpaikan kuntouttavaan työtoimintaan.

Lisäksi siihen kuuluu sosiaalista isännöintiä eli kotiin vietävää tukipalvelua ihmisille, joilla on ongelmia elämänhallinnassaan.

— Meille voi tulla vankeja kuntouttavaan työtoimintaan jatkossakin, mutta työkokeilut jäävät pois, Nyrhinen sanoo.

Risto Hämäläinen Lyyti-koira pitää omalta osaltaan komentoa omakotitalossa Rahikaisenkylässä. — Olin yksinhuoltajaperheen kapinallinen. Ajattelin, että voin tehdä ihan mitä vain haluan. Kukaan ei asettanut minulle rajoja. Vaikka rajat on ylitetty ja on mennyt rikki, aina on toivoa, uskoo huumausainerikoksista tuomittu, vankilassa huumeriippuvuudesta irti päässyt Harry Bahne, 60.

Pieksämäen kaupunki osti Viadian palveluohjauksen päiväkohtaisella korvauksella.

— Koevapauden johtaminen oli parhaimmillaan vankilan työntekijän vastuulla. Mukana olivat rikosseuraamuslaitoksen työntekijä, kuntouttavan työtoiminnan ohjaaja, te-toimiston työntekijä, sosiaalityöntekijä ja Varikon ohjaaja, Nyrhinen kertoo.

— Aluksi esimerkiksi ruoka-aputyön vapaaehtoiset saattoivat ilmaista pelkojaan miehiä kohtaan. Yhteinen työskentely päiväkeskuksissa lisäsi ymmärrystä. Hanke onnistui purkamaan rikostaustaisiin ihmisiin liittyviä stereotyyppisiä oletuksia.