Mikkelin kaupunginhallitus katsoo, että Otavan Opiston johtokunnan puheenjohtajan kannanotot opiston antamasta aikuiskoulutuksesta ovat opiston toimintalinjan vastaisia.

Hallituksen mukaan puheenjohtaja Jere Liikasen (ps.) toiminta on ”synnyttänyt selvän luottamuspulan Otavan Opiston johtokunnan puheenjohtajan tehtävässä toimimiseen”.

Kaupunginhallitus antoi maanantain kokouksessaan lausunnon valiokunnalle, jonka tehtävä on selvittää opiston johtokunnan puheenjohtajan näkemyksiä.

Ratkaisun jatkosta tekee aikanaan valtuusto, jolle valiokunta raportoi päätöksistään.

Asian taustalla on Liikasen kannanotot maahanmuuttajakoulutukseen.

Liikanen on vastustanut opiston maahanmuuttajien kielikoulutusta muun johtokunnan sitä puoltaessa.

Aikuisten luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen aloittamisesta päätettiin johtokunnan kokouksessa toukokuussa. Liikanen jätti eriävän mielipiteen.

Liikanen kritisoi koulutuksen olevan ”räikeää veronmaksajien ja valtion varojen tuhlausta” ja vetoaa myös koulutuksesta aiheutuvaan turvallisuusriskiin.

Valtuusto asetti toukokuussa valiokunnan selvittämään tilannetta.

Valiokunta on kuullut Liikasta, varapuheenjohtajaa, henkilöstön edustajaa sekä rehtoria. Liikanen on lisäksi antanut asiasta kirjallisen lausunnon.

Opisto on järjestänyt jo useamman vuoden ajan aikuisten perusopetusta.

Hallituksen lausunnon mukaan luku- ja kirjoitustaitovaiheen lisääminen osaksi aikuisten perusopetusta opistossa on luonteva jatko jo järjestettävään aikuisten perusopetukseen ja vastaa kansallista koulutuspoliittista linjausta.

Hallitus katsoo, että puheenjohtajan toiminta on vapaasta sivistystyöstä annetun lain sekä vapaan sivistystyön ylläpitämisluvassa esitetyn koulutustehtävän vastaista.

Kaupunginhallituksen mukaan opiston johtokunnan puheenjohtajan on toimittava tehtävässään lain tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti.

Puheenjohtajan tehtävään liittyy myös vastuu edustamansa laitoksen toiminnasta ja maineesta.

Hallitus toteaa, että Liikasen toiminta ja kirjoitukset johtokunnan puheenjohtajana antavat virheellisen kuvan opiston toiminnasta ja vääristävät opiston mainekuvaa monikulttuurisena oppilaitoksena.

Myös kaupungin mainekuvaan kirjoituksilla on kielteistä vaikutusta.

Kaupunginhallitus ei maanantaina ottanut muuta kantaa asiaan kuin antoi lausuntonsa, kun tilapäinen valiokunta sitä pyysi.

Valiokunta tekee esityksensä valtuustolle. Näillä näkymin asia on listalla maanantaina 8. lokakuuta pidettävässä valtuuston kokouksessa.