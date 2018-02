Kampparit otti lauantai-illan nitro-ottelussa toisen kiinnityksen finaalipaikkaan — Bandyliigan välierässä mentiin laidasta laitaan ja ratkaistiin voitto vasta äkkikuolemamaalilla Mikkelin Kampparit kaatoi Jyväskylän toistamiseen Bandyliigan välierässä, mutta joutui tappelemaan jatkoajalle saakka. Finaalipaikka saattaa ratketa jo seuraavassa ottelussa keskiviikkona. Risto Hämäläinen Kampparien ja JPS:n ottelu oli ajoittain kovaa vääntöä. Kampparien voittomaalin tehnyt Santeri Laitinen on tässä JPS:n Mikko Rytkösen ja Riku Hämäläisen puristuksissa.



Mikkelin Kampparit tarvitsi täydet peliajat ja päälle vielä pätkän toista jatkoaikajaksoa ennen kuin toinen voitto jääpallon Bandyliigan välierissä putosi mustapaidoille.

Kampparit voitti Jyväskylän Palloseuran Mikkelissä lauantai-illan pakkasottelussa 8—7 (4—2).



Voittomaali oli jatkoajan äkkikuolemamaali, jonka niittasi Santeri Laitinen.

Jatkoa väännetään tulevalla arkiviikolla Jyväskylässä. Voitto seuraavasta ottelusta veisi mikkeliläiset loppuotteluun.

Lauantai-illan tapahtumat olivat sen verran huimaa aaltoliikettä, että kampparipelaajienkin tunnelmat vaihtelivat pelin jälkeen.

Rankkarin ottelun alussa poiminut maalivahti Juuso Tervonen tuumi, että ”vaikka eivät nämä helppoja pelejä ole, niin lähdemme katkaisemaan sarjan”.

Ottelussa rajusti mustelmia saanut Kasperi Hirvonen hieman jarrutteli. Hirvonen sai ensijakson lopulla rajun tällin polveen. Hän palasi kuitenkin kentälle toiselle jaksolle.

— Ei sarjaa ole vielä taputeltu. Finaalipaikka ei ole vielä varma, sanoi Hirvonen.

Nimenomaan varmuutta Kampparit jatkoon tarvitseekin. Joukkue onnistui sössimaan kahden maalin taukojohdon ja toisella jaksolla peräti kolmen maalin kaulan.

— No oltiin siinä alussa ihan telineissä. Käännettiin peli kuitenkin ja sitten taas omasta pelistä meni maltti johtoasemassa, mietti Tervonen.

— Rankkarin torjuminen toi itselle varmuutta. Se auttoi pelin edetessä, hymyili Tervonen.



Alun kangertelua analysoi myös valmentaja Antero Levänen.

JPS meni viidessä minuutissa kahden maalin johtoon.

— Ei päästy alusta mukaan, ei ollut maksimilatinkia, sanoi Levänen.

— Syy? No punnitaan sitä palaverissa. Meillä on ollut hyviä pelejä, mutta nyt ei vain päästy heti liikkeelle.



Kampparit puristi johdon kuitenkin kiinni, ensin kulmasta ja sitten Iisakki Kaivolan hienolla läpiajolla. JPS:n selvästi aktiivisemman pelitempon keskellä Kampparit leipoi vielä kaksi lisämaalia.



Toisen jakson aluksi joukkue teki vielä maalin, mutta heilui lopun miltei tuuliajolla. JPS tuli tasoihin ja meni kahdella maalilla ohi.

Jyväskylän jo katsellessa kellotaulua Kampparit pelasi oikeaoppisesti ottelun loppuun saakka ja runnoi JPS:n alakerran tunaroinneista tasoihin aivan viime minuuteilla.



Jatkoajalle kentälle tuli uusi Kampparit. Jatkoajan ensimmäinen kymmenminuuttinen meni ilman maaleja, mutta toisen alkajaisiksi hyvä ote palkittiin äkkikuolemamaalilla.



Levänen tuumi, että ”olihan siinä vähän draaman kaarta”.

— Ja samalla parasta välieräsarjaa mitä yleisölle voi tarjota.

Levänen kehui omiensa toisen jakson alkua. Johtoasema kuitenkin passivoitti.

— Ei ollut meno pelikirjan mukaista. JPS oli jo karkaamassa, mutta sitten tuli kaksi ihmeellistä maalia.



Levänen ei spekuloi jatkolla.

— Sunnuntaina levätään ja nollataan ottelut. En yllättyisi, jos tämä jatkuisi samanlaisena. Otetaan ottelu kerallaan.



JPS:lle tappio oli niin kova kolaus, että ei jäänyt kättelemään, vaan paineli pukukoppiin suoraan loppuvihellyksestä.



— Olihan tämä aika hurja matsi. Pitää ihan ihmetellä, mitä kaikkea tapahtuikaan, hämmästeli JPS:n joukkueenjohtaja Toni Laatanaho.

— Kaikki ratkesi varsin pieniin tekijöihin. Veikkaisin, että samassa hengessä mennään jatkossakin.

Kamppareilla ja JPS:llä on kokemusta jatkoaikaotteluista.

Joukkueet pelasivat viimeksi pronssista Hänninkentällä. Mitali meni Jyväskylään.

Jatkoajan äkkikuolema on uusi kuvio jääpallossa. Aiemmin pelattiin kaksi kertaa 15 minuuttia täyteen.

Levänen mietiskeli uutta käytäntöä.

— Molemmissa on hyvät puolensa. Joka tapauksessa parempi on pelaaminen kuin rankkarikisa.