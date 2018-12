Kohti eduskuntavaaleja: Häkkänen on kokoomuksen tähti, mutta Toivakan perintö on arvoitus

Kokoomus tuskaili hieman ehdokaslistansa kokoamisessa, mutta tulos on hyvä. Puolueväki on tyytyväinen hallituskauteen ja uskoo lisäpaikkaan kaakon vaalipiirissä. Lisäväriä tuo se, että ehdokkaana on kaksi entistä perussuomalaista, arvoi Länsi-Savon politiikan toimittaja Jukka Ahdema.