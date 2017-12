Sisältöjohtajalta: Liverpoolin loistavan kannatuslaulun sanoin vuoteen 2018: et koskaan kävele yksin!

Uuden vuoden kynnyksellä sietää miettiä omaa elämistä ja olemista. Tarve kasvoi luettuani filosofi Esa Saarisen haastattelun Helsingin Sanomista. Juttu oli otsikoitu iskevästi: ”Sanojen voima”.

Saarinen on väitellyt filosofisesta logiikasta. Hän on systeemitieteiden, soveltavan filosofian ja luovan ongelmanratkaisun professori Aalto-yliopistossa. Miehen tausta panee ajattelemaan hänen sanojaan vakavasti. Niissä on todellakin voimaa.

Saarinen varoittaa meitä yksipuolisesta ajattelusta. Hän kehottaa meitä kysymään itseltämme osittain yksinkertaisilta kuulostavia kysymyksiä. Onko ajattelumme yksipuolisesti painottunutta? Olenko vanhan ajattelumallin vanki? Olemmeko ihastuneet omaan tyyliimme ratkaista asioita, vaikka tunnustammekin tyylin haitalliseksi?

Myös sanojen kanssa kannattaa olla tarkkana, filosofi muistuttaa. Jos sanavarastomme on kielteisesti painottunutta, muutamme sitä kautta omaa ja läheistemme maailmankuvaa kielteisemmäksi.

Saarinen otti haastattelussa esimerkin. Jos haluamme painottaa myönteisyyttä ja sitä kautta saada asioille myönteisemmän merkityksen, puolisomme on rakas eikä enää koskaan eukko.

Mitä noista viisailta kuulostavista sanoista voisi laittaa omalle listalle tulevalle vuodelle?

Yksi. Yritän löytää Donald Trumpista myönteisiä asioita. En takerru hänen twiittinsä retoriikkaan vaan pyrin miettimään sen motiivia.

Kaksi. Jätän kotonani puolet ei-sanoista pois. Olen enemmän mukana koko perheen aktiviteeteissa, vaikka televisiosta tulisikin Liverpoolin peli. Muistan myös kiittää vaimoani ja poikiani siitä, mitä he ovat, ajattelevat ja tekevät.

Kolme. Kuuntelen työpaikalla nykyistä tarkemmin sellaista puhetta, joka tuntuu alkuvaiheessa ikävältä. Annan arvon sille, että ihmiset kertovat asioita, jotka saattavat kuulostaa pomon korvaan kielteisiltä. Sanon työpaikalla nykyistä useammin kiitos.

Neljä. Palaan Liverpooliin. Lupaan tappioiden hetkillä kaivaa jotain myönteistä erotuomarin, vastustajien ja oman joukkueen esityksistä. Muistan jalkapallomaailman hienoimman kannatuslaulun, Liverpoolin kannattajien hoilaaman ”You´ll never walk alone” -riimin sanat ja pohdin niiden merkitystä.

Et koskaan kävele täällä yksin! Nuo sanat sisältävät niin paljon elämisen ohjenuoraa, että niillä suuntaan vuoteen 2018.