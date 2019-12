Itsenäisyyttä on oma kieli ja vapaus — Kysyimme gallupissa Mikkelissä, mitä itsenäisyys ihmiselle merkitsee

Suomi viettää perjantaina itsenäisyyspäivää. Tavalliset kansalaiset kokevat olevansa elämässään itsenäisiä ilman sanomisen tai matkustamisen rajoituksia.

Kysyimme Mikkelissä, mitä itsenäisyys heille merkitsee ja miten itsenäisiksi ihmiset kokevat elämänsä.

Virolaissyntyiset Katja Kapanen ja Irja Närjä ovat asuneet Mikkelissä yli 20 vuotta. Molemmat ovat Suomen kansalaisia.

Kari Toiviainen Katja Kapanen (oikealla) ja Irja Närjä arvostavat omaa itsenäisyyttään. Virolaissyntyisinä itsenäisyyttä ei Virossa aikoinaan juhlittu, mutta nyt sitä taas juhlitaan.

– Olemme kotiutuneet Suomeen ja tottuneet täällä elämään. Me pidämme esimerkiksi itsenäisyysjuhlia. Ennen Virossa ei ollut itsenäisyysjuhlia, mutta nyt kyllä juhlia on.

– Kaikki on hyvin nyt, mutta ennen oli Virossa vaikeaa. Täällä suomen kieli on vaikeaa ja esimerkiksi sairaalassa lääkärin kanssa on vaikeaa puhua. Se on vähän ongelma meille, mutta itsenäinen elämä on nyt ihanaa. Me arvostamme itsenäisyyttä. Voimme elää vapaassa maassa, Katja Kapanen ja Irja Närjä sanovat.

Omaa äidinkieltä omassa maassa

Matti Outinen Vantaalta kertoo olevansa syntyjään juvalainen.

Kari Toiviainen Matti Outiselle on tärkeää harrastamisen ja liikkumisen vapaus. Olisi ikävää, jos joku toinen päättäisi hänen ja muiden suomalaisten elämästä.

– Koen olevani omassa elämässäni itsenäinen. Voin päättää omista asioistani. Olo ja elämä on melko lailla itsenäistä.

– Koen, ettei omaa itsenäisyyttäni tällä hetkellä rajoita mikään. Itsenäisyys on minulle erittäin merkittävä asia. Suomi on vapaa maa ja tuntee olevansa suomalainen. Täällä on hyvä olla ja elää. Saan liikkua ja harrastaa vapaasti. Olisi ikävää, jos joku muu päättäisi minun tai suomalaisten asioista. Siinä mielessä itsenäisyys on ihmisille ja maalle tosi tärkeää, Matti Outinen kertoo.

Mikkeliläinen Jouni Rossi kokee olevansa omassa elämässä itsenäinen.

Kari Toiviainen Jouni Rossi pitää Suomea itsenäisyydessään esimerkillisenä maana. Hänelle myös oma itsenäisyys on merkittävä ja tärkeä asia.

– Saan tehdä omia päätöksiä oman mielen mukaan. Tietenkin päätöksissä on otettava perhekin huomioon.

– Koen, ettei omaa itsenäisyyttä rajoita mikään. Pidän itsenäisyyttäni erittäin merkittävänä asiana. Tietenkin työ asettaa siihen oman rajoituksensa. Muutenhan sitä saisi tehdä, mitä haluaa. Kunnioitan myös heitä, jotka ovat maan itsenäiseksi saattaneet. Näen Suomen olevan itsenäisyydessään esimerkillinen kansakunta. Mukavaa on puhua omaa äidinkieltään omassa maassa, sanoo Jouni Rossi.

Mikään ei rajoita itsenäisyyttä

Eila Kääriäinen Mikkelistä yksinasuvana kokee olevansa varsin itsenäinen.

Kari Toiviainen Eila Kääriäiselle itsenäisyydes-sä on tärkeää oma kieli ja oi-keus päättää omista asioistaan.

– Tällä hetkellä koen, ettei mikään oikeastaan rajoita minun itsenäisyyttäni. Vielä vuosi sitten vaikea sairaus rajoitti elämää.

– Itsenäisyys on tärkeä asia, kun voin ja saa päättää omista asioistani. Täällä saa puhua ja saa apua omalla äidinkielellään. Suomi on kaikin puolin turvallinen maa asua. Minusta Suomi on aika itsenäinen, vaikka EU vähän sitä rajoittaa. Kun uutisia lukee ja katsoo, kyllähän se on hieno asia, että asumme itsenäisessä, turvallisessa Suomessa, Eila Kääriäinen sanoo.