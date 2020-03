Kolumni: Puhutaanpa kouluruoasta

Kouluruoka, tuo peruskoululaisten ikuinen puheenaihe. Yleensä se haukutaan lyttyyn, en kyllä ymmärrä miksi. Mielestäni se on 99,9-prosenttisesti hyvää, eikä juuri jonkun tietyn päivän ruoalla ole vaikutusta mielipiteeseeni, vaikka en pitäisi juuri siitä ruoasta.

Nykyään kun tuntuu, että jos yhtenä päivänä ruoka on pahaa eikä oikein maistu, sen on pakko olla pahaa jokaisena päivänä, olipa ruokana sitten kaurapuuroa tai uunisilakoita. Tosin, jos luokan yksi hyvin verkostoitunut ja paljon kavereita omaava oppilas arvostelee kouluruokaa, niin muutkin arvostelevat sitä, sillä ryhmäpaine on suuri, eikä kukaan halua jäädä ryhmän ulkopuolelle.

Kouluruokahan on meille oppilaille ilmaista, miettikääpä sitä. Ja onhan se terveellisempää kuin energiajuomat ja karkit. Jokainen saa olla sitä mieltä kouluruoasta mitä haluaa, eikä jokaisesta ruoasta tarvitse pitää, mutta kouluruoan jatkuva mollaaminen voisi mielestäni riittää.

Opetushallituksen Tilastokeskuksen avulla keräämien tietojen mukaan kouluruokailu maksaa meillä täällä Mikkelissä oppilasta kohden 2,36 euroa päivässä, eikä se ole mielestäni kauhean paljon. Tosin, en tiedä onko tuossa pelkän aterian hinta, mutta jos koko Suomessa keskihinta on oppilasta kohden 2,80 euroa päivässä, niin on Mikkelissä aika halpaa kouluruokaa, joten sitä kannattaa syödä!

Lisäksi, jos haluamme vähentää ruokahävikkiä, kannattaa koulujen ylijäämäruoan määrää vähentää ottamalla ruokaa. Tämä tosin saattaa lisätä oppilaiden itsensä poisheittämää ruokaa, joten tilanne ei muuttuisi, mutta aina voi yrittää.

Kirjoittaja on Mikkelin lyseon seitsemäsluokkalainen. Hän oli tet-harjoittelussa Länsi-Savossa 11.–13.3.