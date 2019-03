Jäi sentään tilannekuva — Sote- ja maakuntauudistuksen kaatuminen pettymys Etelä-Savon maakuntahallitukselle, mutta hukkaan ei valmistelu mennyt

Vaikka sote- ja maakuntauudistus kaatui Sipilän hallituksen eroamiseen, valmistelussa tehdystä työstä voidaan vielä mitata ulos hyödyt, arvioi Etelä-Savon maakuntaliiton johto.

— Vajaan kolmen vuoden työ ei ole mennyt hukkaan. Vaikka sotessa sinänsä ei menty kovin paljon eteenpäin, monissa asioissa yhteistyö lisääntyi ja parannettiin keskusteluyhteyksiä, arvioi maakuntahallituksen puheenjohtaja, uudistustyön ohjausryhmän puheenjohtaja Jarkko Wuorinen (kesk.).

Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen sanoo esimerkiksi kuvan maakunnan tilanteesta, taloudesta ja sote-kiinteistöjen kunnosta tarkentuneen.

— Monenlaista tietoa maakunnan tavoitteiden toteuttamista varten on hankittu, ja esimerkiksi hyvää ict-valmistelua on tehty. Valmistelusta on ollut paljon hyötyä maakunnalle, summaa Mäkinen.

Maanantaina kokoontunut maakuntahallitus piti kaatumista pettymyksenä mutta lähinnä vain totesi lyhyesti tilanteen ja maakuntaliiton valmisteluroolin päättymisen. Valmistelu ajetaan hallitusti alas, ja työnantajavastuut hoidetaan loppuun.

Maakuntaliitto jatkaa nykyisten tehtävien hoitamista entiseen tapaan.

Heinäveden ja Joroisten tilanne seuraavalle hallitukselle

Vastuu sosiaali- ja terveyspalveluista jatkuu maakunnassa sote-kuntayhtymillä eli Essotella ja Sosterilla. Sote-uudistuksen tarpeen uskotaan säilyneen, ja valmistelun odotetaan jatkuvan seuraavalla vaalikaudella.

— Nyt varmasti on kaikille selvinnyt se, että sote-integraatiota tarvitaan ja että taloudellinen kantokyvyn kannalta on iso haaste pitää yllä nykyisiä rakenteita, sanoo maakuntahallituksen varapuheenjohtaja Pekka Selenius (kok.).

Maakuntahallituksen tehtäväksi jäi myös todeta, että Heinäveden ja Joroisten kuntien mahdollinen siirtyminen toisiin maakuntiin siirtyy seuraavan hallituksen päätettäväksi.

Palkattujen henkilöiden lisäksi valmistelussa oli mukana osa-aikaisia ja oman toimen ohessa työskennelleitä eri organisaatioiden väkeä satoja.

Toteutuessaan uudistuksessa noin 8 000 ihmisen työnantaja olisi maakunnassa vaihtunut.