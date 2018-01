Viitostieremontti panee itäiset yhteydet uusiksi — Autoilijan pitää aikanaan opetella uudet reitit Graanista ja Tuppuralasta itään linjaus on tuttu, mutta Kinnariin ja Huusharjuun tulee uusia kiertoliittymiä ja paljon ramppeja. Odotetun jättihankkeen mahdollinen lykkääntyminen valituksen vuoksi harmittaa Mikkelin kaupunkia. Jaakko Avikainen Mikkelin Kinnarin nykyinen liittymäalue katoaa päätieremontissa kokonaan. Itäisten kaupunginosien ja Pieksämäen suuntien yhteydet siirtyvät nykypaikalta lähemmäs kaupunkia.

Mikkelin ja Juvan välisen Viitostien perusparannus muuttaa valtatien Mikkelin puoleisen pään liikenneoloja merkittävästi.

Jos viime syksynä päättynyt Viitostien remontti Mikkelin kohdalla oli kuin facelift, Tuppuralan rampeista kohti Juvaa tien muutokset ovat radikaaleja.



Viitostie noudattelee nykyistä linjaansa Graanista itään, mutta jo Kinnarin nykyisen eritasoliittymän tiemaisema muuttuu ratkaisevasti, ja Kinnarin jälkeen kohti Juvaa Viitostie loikkaa kokonaan uudelle linjaukselle.

Tekninen johtaja Jouni Riihelä sanoo, että kaupunki on tiealueen maankäyttösuunnitteluun tyytyväinen.

Kaupunki ja Liikennevirasto ovat yhdessä päivittäneet tiesuunnitelmaa. Tiemaisema muuttuu, mutta kaupunkia tyydyttävällä tavalla.

Riihelä kiittelee Liikenneviraston suhtautumista ja ennen muuta projektijohtaja Hannu Nurmen panosta.



Kinnarin nykyinen liittymäalue katoaa kokonaan



Tuppuralan eritasoliittymä säilyy suurin piirtein nykyisellään. Kinnarin nykyinen ramppialue katoaa ja sen tilalle tulevat nykyramppien kaupungin puoleiselle alueelle uudet liittymät.



Kiertoliittymiä tulee kaksi kappaletta, jotka sijoittuvat Viitostien kahden puolen. Eteläisempi ohjaa vanhalle Viitostielle ja Visulahteen, pohjoisempi Juvantielle katuverkkoon.

Suora yhteys 72-kantatielle Pieksämäelle poistuu. Jos haluaa ajaa 72-tielle katuverkosta, on käytettävä Juvantietä. Jos taas ajaa uutta Viitostietä pitkin, on mentävä Huusharjuun uuteen eritasoliittymään, josta on liittymät 72-tielle.

Huusharjussa Viitostie tulee rakentamattomalle alueelle. Katajalahdentietä rakennetaan rakenteilla.

Katajalahdentien kohdalle tulee uuden Viitostien kahden puolen kiertoliittymät. Eteläisestä pääsee Visulahden suuntaan, pohjoisemmasta Pieksämäelle.



Tällä hetkellä Viitostien rakentaminen kaupunkitaajaman itäpuolella ei vielä näy muualla kuin Katajalahdentien alueella.

Uuden Kinnarin eritasoliittymän maasto on vielä ennallaan puustoineen.



Mikkelin oma osuus kolme miljoonaa euroa



Viitostielinjaus tietää sitä, että Graanista itään Visulahden saavutettavuus paranee merkittävästi.

— Liikennevirasto katsoo tien välityskykyä ja liikenneturvallisuutta. Kaupungin kannalta parasta on se, että Visulahden kauppapuiston alue tulee paremmin saavutettavaksi, sanoo Riihelä.



Mikkeli joutuu myös omiin urakoihin. Kuluvan vuoden talousarvioon tätä varten on varattu kolme miljoonaa euroa.

Iso osa näistä töistä koskee erilaisia kevyen liikenteen väyliä. Kaupunkirakenteesta tulee esimerkiksi päätien varteen uutta kevyen liikenteen väylää Visulahteen.



Omaa osuuttaan kaupunki on valmistellut usean vuoden ajan muun muassa kaavasaneerauksilla. Osa yksityiskohdista on vielä ratkaisematta. Riihelän mukaan esimerkiksi nykyisen Juvantien roolia pitää vielä erikseen pohtia.



Kauppapuiston markkinointi voi vaikeutua



Mikkelin kaupunki pahoittelee tilannetta, joka on syntynyt Viitostien parannuksen urakan ympärille.

Jättiurakasta on jätetty hankintavalitus markkinaoikeuteen ja oikaisukehotus Liikennevirastolle, mikä saattaa pahimmassa tapauksessa tietää sitä, että koko hanke siirtyy vuodella.

— Kaikki ovat odottaneet, että työt alkavat nyt ja että ennen muuta Visulahden suunnalla rakentaminen etenisi, sanoo Riihelä.

Mikkeli on valmistellut pitkään Visulahden kauppapuiston saamista yritystoimintaan. Tonttivarauksia on jo kyselty heti, kun kävi ilmi, että Viitostie sai budjettirahoituksensa.

Pakko vain taas odotella, sanoo kaupunki



— Onko tilanne nyt todella fataali, en usko, mutta mahdolliset viivytykset kyllä aiheuttavat harmia, eivätkä paranna alueen markkinointia.

Kaupunki ei vielä kerro, kenen kanssa tontinluovutusneuvotteluja on Visulahden alueella uuden tielinjauksen tuntumassa käyty.

Riihelän mukaan kaupunki ei voi toistaiseksi kuin odotella tilanteen ratkeamista. Riihelä tuumii, että jos Liikennevirasto ja urakoitsijat eivät löydä yksimielisyyttä, sitten odotellaan markkinaoikeuden päätöstä.



Nykysuunnitelmien mukaan Mikkeli-Juva-osuuden on määrä valmistua vuonna 2021.