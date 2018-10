Vihreiden mikkeliläisen varapuheenjohtajan Veli Liikasen mukaan vihreät odottavat marraskuun lopulle ennen kuin tekevät jatkopäätöksiä puoluejohdon järjestelyistä.

Puolueen puheenjohtaja Touko Aallon oli määrä tulla sairauslomalta takaisin tehtäväänsä, mutta sairausloma jatkuu marraskuulle.

Vihreillä on puoluevaltuuskunta 17. marraskuuta.

Puheenjohtajatehtävien kannalta on selkeä tilanne, jos Aalto saapuu paikalleen, mutta jos hän jatkaa sairauslomaa tai ilmoittaa jostain muusta järjestelystä, asia tulee puoluevaltuuskunnan käsittelyyn.

— Tilanteen vaatiessa puoluevaltuuskunta voi valita uuden puheenjohtajan, sanoo Liikanen.

— Muuta lausuttavaa asiasta ei tällä hetkellä oikeastaan ole.

Liikanen sanoo odottavansa ja myös toivovansa, että Aalto tulee takaisin puheenjohtajan paikalle marraskuussa.

Liikasen mukaan tieto tilanteesta on selvillä puoluevaltuuskunnan kokoukseen mennessä.

— Sen mukaan sitten tehdään jatkoratkaisut, sanoo Liikanen.

Vihreät on jakanut puoluejohtajan tehtävät kolmen varapuheenjohtajan kesken.

Samaan aikaan, kun puolue pohtii puheenjohtajakysymystä, viimeisin mielipidemittaus (HS 16.10.) osoitti vihreille kannatuksen putoamista.

Puolueen kannatus on ollut hienoisessa laskussa jo jonkin aikaa.

Liikanen sanoo, että gallup-numeroiden lasku ”on tietenkin huono asia meille”.

— Puolueella ei kuitenkaan ole superhätää. Parempaa kannatusta tietysti tavoitellaan ja sen eteen tehdään töitä.

Liikasen mukaan puolue on lähtenyt siitä, että arjessa edetään asiat edellä.

— On huono asia meille, että huomio on ollut muualla, tuumii Liikanen viittaamalla julkisuudessa näkyneeseen puheenjohtajakeskusteluun.

Mediassa on spekuloitu, että vihreät ovat puheenjohtajakysymyksen takia jääneet syrjään julkisuudesta, eikä puolue ole esimerkiksi ottanut osaa juuri nyt menossa olevaan ilmastonmuutoskeskusteluun.

Liikanen kieltää, että puolue olisi passiivinen nyt, kun varsinaista puheenjohtajaa ei näy johdossa.

Ilmastonmuutos on vihreiden puheenjohtajiston työnjaossa nimenomaan Liikasen rootelia.

— Valmistelemme parhaillaankin uutta ilmastoavausta lähipäiville. Olemme pitäneet asiaa esillä, emmekä ole olleet syrjässä aiheesta.