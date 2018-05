Mikkelin tuomiokirkon urkujen korjaus on alallaan Suomen merkittävimpiä peruskorjauksia — Uudet urut olisi miljoonahanke

Mikkelin tuomiokirkon lehteriurkujen peruskorjaamiseen uppoaa näillä näkymin 268 000 euroa. Kangasalan urkutehtaassa vuonna 1955 rakennetut urut ovat tähän saakka selvinneet ylläpitohoidolla, mutta nyt edessä on mittava peruskorjaus.



Peruskorjauksesta tuli määräaikaan mennessä neljä tarjousta, joista asiaan vihkiytynyt urkutyöryhmä valitsi voittajaksi saksalaisen Orgelbau Eisenbarth -yrityksen. Vuonna 1945 perustetulla yrityksellä on käytössään kahdeksan urkujenrakentajaa sekä kolme puuseppää. Kokemusta yrityksellä on 390 urkujen rakentamisesta sekä lukuisista peruskorjauksista.



Tuomiokirkkoseurakunnan hallintojohtaja Markku Salmi kertoo, että saksalaisyrityksen voittanut tarjous on hinnaltaan suuri remontin mittavuuden vuoksi.



Vaihdettavia osia on paljon. Lisäksi remontin yhteydessä toteutetaan urkujen äänikertojen eli urkupillisarjojen digitaalinen säätömahdollisuus.