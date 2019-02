Kisalan laajennukseen kevennetyin suunnitelmin — Runkomateriaalin rajaus jakaa Mäntyharjun päättäjiä

Mäntyharjussa urheilutalo Kisalan laajennuksen hankesuunnitelma valmistuu äänestysten kautta.

Kunnanvaltuuston käsittelyyn etenevässä suunnitelmassa esitetään taloudellisimmaksi runkoratkaisuksi teräs- tai betonipilareita.

Maanantaina kokoontuneen kunnanhallituksen jäsenistä osa olisi halunnut sisällyttää kilpailutusvaiheeseen vaihtoehtoisia materiaaleja kuten puun. Jani Paasosen (sit.) tekemä esitys päätyi äänestykseen. Se kaatui 4–4 lukuihin puheenjohtajan äänen ratkaistessa. Yksi jäsen oli poissa.

Laajennusosan urakkahintojen yhteissummaksi on määritelty enintään viisi miljoonaa euroa.

Vanhan osan saneeraamisen kunta aikoo siirtää myöhemmäksi.

Hanketta on valmisteltu pitkään ja etsitty toteuttamisessa säästömahdollisuuksia. Edellisiin suunnitelmiin verrattuna uusista on poistettu katsomon yksi penkkirivi ja juoksuratoja tehdään vain yksi, jolloin rakennuksen kerrosala pienenee 70 neliöllä. Myös inva-vessojen määrää on vähennetty.

Uudesta osasta tulee halli lähinnä palloilulajeille sekä tuhannen hengen yleisötilaisuuksia varten. Vanhaan halliin sijoittuvat muun muassa telinevoimistelu ja kamppailulajit.

Kunnanjohtaja Jukka Ollikainen ennakoi, että laajennus on aikalisien jälkeen toteutettavissa suunnitellussa aikataulussa. Tarjoukset on määrä käsitellä touko-kesäkuussa, ja rakentaminen alkaisi syyskuussa.

