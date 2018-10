Ylienkeli Mikaelin kirkossa lohduton näky — "Silmämääräisesti näyttää ihan kauhealta ja järkyttävältä", sanoo kirkkoherra Bogdan Grosu

Pistävä savun katku leijuu seurakuntasalissa, jonne pelastettiin sunnuntai-iltana lukuisia ikoneja, jumalanpalveluspukuja ja muita arvoesineitä Mikkelin ortodoksikirkosta eli ylienkeli Mikaelin kirkosta.

Seurakuntasali sijaitsee kirkon viereisessä erillisessä virkatalossa. Samassa, jossa on myös kellotorni.

Kotoaan Rantasalmelta juuri saapunut kirkkoherra Bogdan Grosu avaa seuraavaksi itse kirkon pääoven ja on silminnähden järkyttynyt näkemästään. Savun haju on kirkossa paljon voimakkaampi, vaikka paikalle tuodut tuuletuslaitteet pauhaavat täydellä teholla.

— Silmämääräisesti näyttää ihan kauhealta ja järkyttävältä.

Mikko Kääriäinen Seurakuntapastori Mikko Mentu ja kirkkoherra Bogdan Grosu keskustelivat tulipalon tuhoista alttariapulaisen huoneen edessä.

Jäljistä näkyy selvästi, että palo on saanut alkunsa sisäänkäynniltä katsottuna alttarin oikealla puolella olevasta alttariapulaisen huoneesta, jossa säilytetään esimerkiksi jumalanpalveluksessa käytettäviä astioita.

Vaikka palo saatiin nopeasti hallintaan, ainakin yksi seinällä riippuva Pyhän Nikolauksen ikoni on tuhoutunut täysin.

— Meillä on vakuutukset, mutta rahalla ei voi saada takaisin arvokasta ja rakasta ikonia, Grosu harmittelee.

Mikko Kääriäinen Kirkkoherra Bogdan Grosun askel oli raskas maanantaiaamuna, kun hän näki edellisillan tulipalon tekemät vahingot.

— Ikoni on tuotu Karjalasta sodan jälkeen, mahdollisesti Käkisalmen kirkosta. Tarkkaa ikää en osaa sille sanoa, kertoo kirkon vieressä asuva seurakuntapastori Mikko Mentu, joka oli paikalla myös sunnuntai-iltana seuraamassa sammutustöitä ja ohjeistamassa muun muassa arvotavaroiden pelastamista.



— Paikalla olivat myös kanttori ja vahtimestari, Mentu sanoo.

Seurakuntapastorin mukaan suuri huoli on tällä hetkellä Petros Sasakin suunnittelemasta ja maalaamasta alttarin seinämaalauksesta, joka on Suomessa harvinaislaatuinen.



Silmämääräisesti maalaus näyttää voivan hyvin olosuhteet huomioon ottaminen.

Myös alttarin edessä oleva ikonostaasi eli ikoniseinä näyttää olevan kunnossa. Sekin on Sasakin työtä.



— Konservaattorit ovat tulossa niitä katsomaan, Mentu sanoo.

Ikonostaasia ei sammutuksen yhteydessä viety turvaan, koska se olisi jouduttu irrottamaan kirveellä.



— Siitä olisi saattanut tulla isommat vahingot, seurakuntapastori Mentu toteaa.

Mikko Kääriäinen Kirkkoherra Bogdan Grosu kirkon ikonostaasin äärellä. Ikonostaasi jätettiin paikalleen, koska sen irrottaminen olisi vahingoittanut ikonostaasia todennäköisesti enemmän kuin savu.