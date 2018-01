Lepääminen on nyt niin iso trendi, että Mikkelissäkin voi käydä kuntokeskuksessa nukkumassa — "Arki on suorittamista ja siihen väsyy" Mikkeliläisten kuntokeskusten vetäjien mukaan palautumisen lisääminen on vuoden 2018 suurimpia liikunta- ja hyvinvointialan trendejä. Maanantaina kuntoilemasta tavoitetut kaupunkilaiset tietävät miksi. Kuntosalilla usein käyvä Ritva Hämäläinen oppi tänä syksynä arvostamaan myös lepoa.

Uuden vuoden kunniaksi on perinteisesti luvattu syödä terveellisemmin ja liikkua enemmän. Nyt rinnalle on kiilaamassa uusi asia — lepääminen.

Mikkeliläisten kuntokeskusten vetäjät vahvistavat, että rentoutumisen, lepäämisen ja nukkumisen lisääminen on vuoden 2018 suurimpia liikunta- ja hyvinvointialan trendejä.

— On ollut jo parin vuoden ajan näkyvissä, että levon ja unen merkitystä korostetaan yhä enemmän. Niihin liittyvän koulutuksen ja valmennuksen määrä on kasvanut. Kysyntää on, sanoo kuntokeskus Otteen toimitusjohtaja Petra Lampinen.

Liikuntakeskus Fressi on tarjonnut Mikkelissä mindfulnessia ja joogaa, joka on keskusvastaava Heidi Hakkaraisen mukaan ollut isossa kasvussa.

Tällä viikolla alkaa uusi tunti nimeltä nokoset. Kuntokeskuksissa käydään siis nykyään rauhoittumassa ja jopa nukkumassa.

— Monella on kotona monta tekemätöntä asiaa ja vaikea löytää aikaa lepäämiseen. He tarvitsevat aivan kuin luvan rauhoittumiseen, Hakkarainen kuvailee tunnin tarvetta.

Helsingin Sanomien mukaan nukkumistunnit ovat yleistyneet maailmalla.

"Ei siellä kotona voi ottaa päiväunia"

Nykyihminen tarvitsee aikaa ja opetusta rentoutumiseen, koska on ajautunut siitä kovin kauaksi.

Niin Lampisen, Hakkaraisen kuin maanantaina kuntoilemasta tavoitettujen mikkeliläisten mielestä arki on hektistä.

— Kahden lapsen, työn ja harrastusten kanssa tuntuu, että arki on suorittamista ja siihen väsyy. Ymmärrän, että kuntokeskuksissa käydään myös lepäämässä. Äidin näkökulmasta tilanne on varmaan monella se, ettei siellä kotona voi ottaa päiväunia, kuntosalilla muutaman kerran viikossa käyvä Sanna Huovinen pohtii.

Moni ei tajua tilannettaan ennen kuin burnoutissa. - Petra Lampinen

Yrittäjänä työskentelevä, aktiivisesti liikkuva Ritva Hämäläinen huomasi viime syksynä terveysongelmien kautta, että palautumisaikaa on oltava enemmän.

— Nyt olen vähentänyt töitä, panostanut kehonhuoltoon ja rentoutunut kauneushoidoissa.

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen)

Jani Kuparinen treenaa paljon omaksi ilokseen. Hän on tietoisesti opetellut nukkumaan aiempaa enemmän.

"Kehittyminen vaatii lepoa"

Lepoa tarvitsevat paitsi kiireiset kuntoilijat, myös todella tosissaan treenaavat.

Jani Kuparinen harjoittelee salilla 5—6 kertaa viikossa, tekee lisäksi kaksi aerobista treeniä ja syö tietyn ruokavalion mukaan neljä kertaa päivässä.

Hän on huomannut, että ihmisillä on taipumusta panostaa enemmän treeniin kuin siihen, mitä tapahtuu sen ulkopuolella.

— Kehittyminen kuitenkin vaatii myös sitä muuta.

Kuparinen nukkuu nykyään kahdeksan, joka yhdeksän tai kymmenen tuntia yössä. Ennen hän pärjäsi 5—6 tunnilla.

— Nyt kun olen opetellut nukkumaan enemmän ja unet jäävät joskus vähiin, eron huomaa heti treenissä ja kaikessa muussakin.

Myös liikunta on elimistölle stressi

Fressin Hakkaraisen mukaan ihmisten olisi tärkeää tietää, ettei elimistö tunnista, mistä stressi tulee.

Sykettä nostava kova liikunta aiheuttaa elimistölle stressiä. Jos se saa myös lepoa, kunto kasvaa. Jos ei, voi sairastua.

— Moni ei tajua tilannettaan ennen kuin burnoutissa, sanoo Otteen Lampinen.

Samaa mieltä on Kalevankankaalla maanantaina sivakoinut Kari Laamanen.

Hän itse pitää urheilussa tavoitteista ja on käynyt useissa pitkän matkan hiihtotapahtumissa. Samalla hän on kuitenkin varonut, ettei kokonaisrasitus mene yli.

— Omassa elämässä urheiluun on tullut luonnostaan katkoja, esimerkiksi marraskuussa olimme etelänmatkalla. Otin levon kannalta, enkä kokenut pakkoa lähteä kuntoilemaan.