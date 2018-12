Valon ja hyvyyden lähettilästä muistetaan taas — Lucia-juhla torstaina Mikkelin tuomiokirkossa

Mikkelin lukion perinteinen Lucia-juhla järjestetään Lucian päivänä torstaina 13.12. kello 9.45 Mikkelin Tuomiokirkossa.

Mikkelin lukion kolmannen vuosikurssin pojat ovat valinneet toisen vuosikurssin tytöistä Lucia-neidon, jonka henkilöllisyys paljastuu vasta juhlassa.



Ohjelmassa on muun muassa jouluista musiikkia ja Lucia-legenda. Juhlaan osallistuu koko lukion väki. Myös muut kaupunkilaiset ovat tervetulleita juhlaan.



Lauantaina 15.12.2018 kello 10.0 Lucia-neito tähtityttöineen esiintyy puolestaan Pohjola-Nordenin järjestämässä tilaisuudessa kauppakeskus Stellassa. Tämän jälkeen Lucia-neito ja tähtitytöt vierailevat vanhainkodeissa.

Lucia-perinteen esikuvana on Sisiliassa vuosina 284—305 elänyt neito, joka hylkäsi ylhäisen kosijansa ja omisti elämänsä köyhien auttamiselle.



Marttyyrikuoleman kohdannut Lucia on kanonisoitu pyhimykseksi katolisessa kirkossa 1300-luvulla, ja hänet tunnustetaan myös Suomen ortodoksisessa kirkossa.



Ruotsissa alettiin viettää Lucian päivää 1700-luvulla, ja Suomessakin päivää on juhlittu 1800-luvulta lähtien. Mahdollisesti jo 1700-luvun puolella.



Nykymuotoisena valon juhlana Lucian-päivää on vietetty 1900-luvun alkupuolelta lähtien.