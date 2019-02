Siiri ”Äitee” Rantanen ja Marja-Liisa Kirvesniemi hiihtävät olympiavoittonumerot rinnassaan Juvalla kaiken kansan liikuntapäivänä

Juvalaista hiihtolomakansaa innostetaan liikkumaan olympiavoittajien esimerkillä. Hiihdossa olympiakultaa voittaneet legendaariset hiihtäjät Siiri ”Äitee” Rantanen ja Marja-Liisa Kirvesniemi saapuvat Kaiken kansan liikuntapäivään, joka järjestetään maanantaina 25. helmikuuta Juvan kaarihallilla kello 9—15.

Jo 94-vuotias Rantanen ottaa omat sukset mukaan, sillä Rantanen ja Kirvesniemi suorittavat kunniahiihdon kaarihallilta olympiavoittaja Kalevi Hämäläisen patsaalle.

Eläkeliiton Juvan osaston puheenjohtaja Heikki Karvisen mukaan tarkoituksena on, että Rantasella on kunniahiihdon aikana rinnassaan numero kolme, jolla hän voitti olympiakullan Cortinan olympialaisissa vuonna 1956. Kirvesniemellä on numero 45, eli numero, jolla hän voitti ensimmäisen kultansa Sarajevon olympialaisissa.

Hämäläisen patsaan ylle puetaan numero yksi. Hämäläinen hiihti ykkönen rinnassaan paalupaikalle Squaw Valleyn olympialaisissa.

Jumppaa ja muuta ohjelmaa

Iltapäivällä Rantanen ja Kirvesniemi vierailevat Juvan molemmissa palvelutaloissa, eli Kuharannassa ja Juvakodissa. Karvinen sanoo, että palvelutaloissa on paljon ihmisiä, jotka haluaisivat tavata menestyneitä urheilijoita, mutta eivät kuntonsa takia pääsisi itse tapahtumaan paikalle.

Palvelutalovierailun aikana Etelä-Savon Liikunnan Liisa Haikonen vetää kaarihallilla lämmittelyjumpan.

Heikki Karvinen haastattelee iltapäivällä Rantasta ja Kirvesniemeä urheilijan elämästä, kuten ravinnon ja liikunnan merkityksestä.

— Siiri Rantanen on mahtava persoona ja uranuurtaja. Siiri on äitee koko suomalaiselle naisurheilulle, joka omalla persoonallaan ja saavutuksillaan nosti naisurheilun arvostuksen miesurheilun rinnalle. Myös Marja-Liisalla on kansainvälisesti mitattuna ainutlaatuinen urheilijaura, sanoo Karvinen.

Liikuntapäivän tarkoituksena on innostaa kaikenikäisiä liikkumaan ja pitämään huolta omasta kunnostaan.

— Siiri on siinä mielessä hirvittävän hyvä ja rohkaiseva esimerkki siitä, että omasta kunnostaan huolenpito ei katso ikää, Karvinen sanoo.

Aamupäivän aikana ohjelmassa on hiihdon ja suksien voitelun opastusta, liikkumista yksin ja ryhmissä sekä pilkkikisa.

Iltapäivän lämmittelyjumpan lisäksi kuullaan puheenvuorot Etelä-Savon Liikunnan Heino Lipsaselta, Tanhuvaaran senioriliikunnasta vastaavalta Jarmo Hirvoselta ja Juvan kunnanjohtajalta Mervi Simoskalta.

Ohjelmassa on päivän mittaan laulu- ja tanssiesityksiä sekä musiikkia.