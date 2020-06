Torisport korvaa perinteisen tapahtumakiertueensa lastentapahtumilla – Heinäkuussa Mikkelissä pääsee kokeilemaan 13-metristä Hauva-seikkailurataa

Urheilutapahtumakiertue Torisport järjestää tänä vuonna perinteisten tapahtumiensa sijaan korvaavan lastentapahtuman.

Lastentapahtuma saapuu päiväksi Mikkeliin heinäkuun 10. päivänä osana kuuden paikkakunnan kiertuetta. Kiertue järjestetään yhdessä Mikkelin kaupungin liikunta- ja nuorisopalvelun kanssa.

Ilmaisessa tapahtumassa pääsee muun muassa kokeilemaan pomppuliukumäkeä, pomppulinnaa, shoot out -tarkkuusseinää ja 13-metristä Hauva-seikkailurataa. Mikkelin urheilupuiston ylätasanteelle tuleva tapahtuma-alue on avoinna kello 10–18.

Torisport on alun perin mikkeliläinen tapahtumakonsepti, joka on levinnyt myös Lahteen, Kuopioon ja Kouvolaan. Tavallisesti tapahtumakiertue tarjoaa matalan kynnyksen leikkipohjaista tutustumista erilaisiin lajeihin. Varsinainen kiertue on kuitenkin tältä vuodelta peruttu.

Torisportin lastentapahtuma Mikkelin urheilupuiston ylätasanteella 10.7. kello 10–18.