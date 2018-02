Omakotitalo on pianistille paras vaihtoehto — Esa Ylösen kotona soi aina musiikki Merenrannassa asuvan Ylösen pihasaunasta pääsee mereen uimaan. Kimmo Seppälä Esa Ylösen olohuonetta komistaa flyygeli. Hän harjoittelee kotona noin kolme tuntia päivässä.

Kotkalaisen Esa Ylösen kotona soi aina musiikki. Jos hän itse ei ole flyygelin tai cembalon ääressä, tulee musiikki cd-soittimesta.

— Kaikki aikani kuluu soittimien ääressä. Harjoittelen kotona noin kolme tuntia päivässä. Sen lisäksi soitan ja opetan työpaikallani Kotkan seudun musiikkiopistolla. Soitan yhteensä noin seitsemän tuntia päivässä.

Lähinnä Ylösen sydäntä on klassinen musiikki, mutta joskus soittimesta kaikuvat myös argentiinalaiset tangot tai Celine Dionin kappeleet.

Ylönen asuu yksin 140 neliömetrin kokoisessa omakotitalossa.

— Pianistille paras paikka on omakotitalo. Eihän sitä soiton määrää kestäisi erkkikään, jos asuisin muualla kuin omassa talossa, nauraa Ylönen.

Kimmo Seppälä

Metsola on tunnelmallinen kaupunginosa

Ylönen muutti Metsolassa sijaitsevaan mansardikattoiseen taloonsa vuonna 2004. Hän kiinnitti huomiota paikkaan jo pienenä poikana.

— Katselin tänne Ruonalan rannasta ja ihmettelin, mikä kaunis alue tuolla on. Ja nyt minä asun siellä. Ihmeellistä!

Metsolaa Ylönen kehuu hyväksi paikaksi asua.

— Tämä on tunnelmallinen kaupunginosa. Voin ihailla auringonlaskua olohuoneeni ikkunoista, ja kun ei ole lunta, voin nauttia aamukahvit yläkerran parvekkeella aamuauringossa.

Kimmo Seppälä Meri ja Poikakallion uimaranta ovat niin lähellä Ylösen kotia, että kesällä voi pihasaunasta hilpaista mereen uimaan.

Pihasaunasta mereen uimaan

Talon alakerrassa sijaitsevat keittiö, kodinhoitohuone, olohuone ja kirjasto. Yläkerrassa ovat aulatila, makuuhuone, työhuone sekä vierashuone.

— Yläkerrassa minulla on myös pieni sähkösauna, jonka voi laittaa lämpiämään lenkille lähtiessään.

Olohuoneen ikkunasta näkyvä meri on tärkeä asia Ylöselle.

— Talo on kauniilla paikalla. Meri ja Poikakallion uimaranta ovat tuossa niin lähellä, että kesällä voi pihasaunasta hilpaista uimaan, jos haluaa.

Kimmo Seppälä Kirjastossa tilan on vallannut Ylösen cembalo. Puvut odottavat pääsyään seuraavaan konserttiin.

Tunnelman luo takkatuli

Olohuoneessa on suuri ja kiiltävä musta flyygeli.

— Olohuone on niin suuri, että sitä voi sanoa saliksi ja kirjaston on vallannut cembalo.

Salissa on myös takka.

— Laitetaanko nyt tulet takkaan? Se on hyvä lämmönlähde suuressa sähkölämmitteisessä talossa, mutta minulle se on enemmän tunnelman luoja. On mukavaa soittaa, kun tuli rätisee takassa, Ylönen innostuu ja avaa takan luukut.

Seuraavaksi mies kaivaa sytykkeiksi nipun nuotteja.

— Pannaan Bachia palamaan! Minulla on yhteinen konsertti Gabriel Suovasen kanssa ja meillä oli ylimääräiset nuotit, nauraa Ylönen.

Ylönen kehuu salin akustiikkaa.

— Silloin tällöin harjoittelemme täällä solistien kanssa konsertteja varten.

Kimmo Seppälä Takka on Ylöselle tärkeä tunnelman luoja. — On mukavaa harjoitella tulen rätistessä takassa.

Seinillä paikallisten taiteilijoiden töitä

Estetiikasta pitävän Ylösen seinillä on useita kotkalaisten taiteilijoiden töitä.

— Viimeisin hankintani on Olavi Heinon maalaama taulu, jossa on maisema Haapasaaresta. Se sopii hyvin taloon, joka on meren rannalla. Sen vieressä on Heinon varhaisempi, musiikkiaiheinen maalaus.

Salin seinällä on myös Reijo Paukun tekemä enkelitaulu ja muualta talosta löytyvät muun muassa Pia Hinttulan, Toini Räsäsen, Leena-Riitta Salmisen sekä Pekka Lappalaisen ja Eero Kupiaksen työt.

Kaapin päällä salissa on kunnioitettavan suuri pino Suuria toivelaulukirjoja ja cembalohuonessa kaapit ja hyllyt ovat täynnä nuotteja.

— Kerran vuodessa laitan ne järjestykseen ja lopun vuodesta sekoitan niitä, nauraa Ylönen.

Musiikki vie maailmalle

Pianistin ja opettajan elämä on juuri nyt erittäin kiireistä.

— Superhektistä! Minulta ilmestyi vähän aikaa sitten kirja, johon kokosin Uuno Klamin pianosävellyksiä. Se on saanut hyvän vastaanoton. Opetan, teen levytyksiä ja konsertteja sekä esiinnyn toisinaan myös Kymi Sinfoniettan kanssa.

Työt vievät Ylöstä ulkomaille, erityisesti Eurooppaan. Talvilomalla hän matkustaa Tšekkiin siellä kesällä järjestettävän konsertin harjoituksiin. Edessä on myös Kristina Cruisesin Bach-risteily.

— Kun olen matkoilla, vanhempani ja siskoni käyvät tarkastamassa onko kotona kaikki kunnossa.

Sopivasti lumitöitä

Ylönen tunnustaa olevansa varsinainen poropeukalo kaikenlaisissa rakennustöissä.

— Minun täytyy aina pyytää joku avukseni. Olen saanut paljon apua vanhemmiltani ja siskoiltani.

Tuhannen neliön tontilla on talvisin tarjolla Ylösen makuun sopivasti lumitöitä. Hän toteaa, että piha-alue on tehty viisaasti.

— Minun tarvitsee kolata tai lapioida lunta vain sen verran, että saan autoni mahtumaan pihamaalle.

Ylönen tietää, mitä hän tekisi kesällä, jos hänellä olisi aikaa.

— Kesällä olisi hauskaa käydä kalassa. Nyt voin vain ihailla muiden kalansaaliita.

Kimmo Seppälä Kukat ja paikallisten taiteilijoiden tekemät taulut ovat tärkeä osa estetiikasta pitävän Ylösen kotia.

Kuin Jean Sibelius pianonsa kanssa

Helsingissä asuva naisystävä ymmärtää Ylösen tiiviin suhteen musiikkiin.

— Niinhän se on musiikin ja muunkin taiteen kohdalla, että se on sataprosenttisesti läsnä taiteilijan elämässä eikä siitä voi irrottautua kokonaan. Naisystäväni on suuri musiikin ystävä ja ymmärtää käytöstäni, Ylönen kiittelee ja kertoo tarinan Jean Sibeliuksesta, joka kuljetti veneellä pianon mukanaan saareen häämatkallaankin.