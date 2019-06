Etelä-Savon ensimmäinen maakunnallinen nuorisovaltuusto Esa-Manu aloitti toimintansa

Etelä-Savon maakunnallinen nuorisovaltuusto 2019-2020 on aloittanut kautensa. Maakuntahallitus nimesi nuorisovaltuuston jäsenet maanantaisessa kokouksessaan.

Päätös maakunnallisen nuorisovaltuuston perustamisesta tehtiin toukokuussa.

Etelä-Savon nuoret vaikuttajat -hankkeen julkaisemassa tiedotteessa kerrotaan, että nuorisovaltuustossa on 21 eteläsavolaista nuorta, jotka ovat iältään 13—15 -vuotiaita. Ryhmän tehtävänä on selvittää nuorten näkemyksiä Etelä-Savon kehittämiseen. Nuoret haluavat tuoda maakunnallista päätöksentekoa ja maakunnan kehittämistä lähemmäksi eteläsavolaistan nuorten arkea. Heidän suunnitelmissaan on myös tapahtumien järjestäminen nuorille.

Nuorisovaltuusto on osa maakuntaliiton toimintaa.

Nuoret kokoontuvat järjestäytymiskokouksessa maanantaina. Ryhmän puheenjohtajana aloitti Edvin Ehrnrooth, varapuheenjohtajana Emma Mäenpää, sihteerinä Anna Innanen, varasihteerinä Konsta Hannelin, tiedottajana Danica Väisänen ja taloudenhoitajana Sami Luntta.

Esa-Manun nuorisovaltuuston jäsenistä osa on kuntien nuorisovaltuustojen nimeämiä ja osa on valittu avointen hakemusten perusteella.

Ryhmän yhteistyökumppaneita ovat kuntien nuorisovaltuustot, nuorisotoimet, maakuntaliitto sekä muut maakunnalliset toimijat.

Nuorisovaltuusto kokoontuu seuraavan kerran elokuussa.

Esa-Manu, Etelä-Savon maakunnallinen nuorisovaltuusto:

Edvin Ehrnrooth, Mikkeli, puheenjohtaja

Emma Mäenpää, Mikkeli, varapuheenjohtaja

Anna Innanen, Rantasalmen KASVO, sihteeri /vj. Tiina Peltonen

Konsta Hannelin, Jornuva Joroinen, varasihteeri /vj. Fanny Paasikivi

Danica Väisänen, Mäntyharjun nuorisovaltuusto, tiedottaja/vj. Pyry Männistö

Sami Luntta, Hirvensalmen nuorisoneuvosto, taloudenhoitaja/vj. Viivi Mikkola

Onni Puhto, Mikkelin nuorisovaltuusto / vj. Katri Markevitsch

Eerika Kasanen, Puumalan nuorisovaltuusto/ vj. Mimmi Ahonen

Eero Asikainen, Juvan RATAS nuorisovaltuusto/ vj. Fanny Pasonen

Anni Mannelin, Pieksämäen PISTO nuorisovaltuusto/ vj. Veera Toivonen

Selma Savolainen, Kangasniemen nuorisovaltuusto

Vili Hämäläinen, Savonlinnan nuorisovaltuusto/ vj. Maisa Kulmala

Eveliina Hänninen, Pertunmaan nuorisovaltuusto

Mariza Blomerus, Sulkavan nuorisovaltuusto

Iisa Heimonen, Mikkeli

Essi Pajunen, Savonlinna

Saara Kosunen, Mikkeli

Ruusa Laukkanen, Mikkeli

Santtu Päivinen, Pieksämäki

Tarmo Riittinen, Pertunmaa

Lotta Tuominen, Mikkeli