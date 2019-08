Lasten maailma avasi ovensa jälleen — Yrittäjä Janne Moilasen mukaan leikkipaikka pysyy Stellassa kevääseen asti

Pienempien lasten leikkipaikalle on Moilasen mukaan paljon kysyntää Mikkelissä.

Lasten maailma teki paluun Mikkeliin kevään ja kesän tauon jälkeen. Leikkipaikka avautui viime lauantaina uudestaan kauppakeskus Stellan toiseen kerrokseen.

Lasten maailman on mikkeliläisille tuttu, sillä perheen pienimmille lapsille suunnattu leikkimaailma oli avoinna Stellassa viime talvena joulukuusta maaliskuun alkupuolelle asti.

Yrittäjä Janne Moilanen, joka on tuttu kesäisistä Torisport-tapahtumista, kertoo leikkipaikalla olevan edelleen suurta kysyntää.

— Pyrimme olemaan pienten lasten leikkipaikka, joka Mikkelistä puuttuu, kun ei ole Hoplopeja tai muita. Supercorner on suunnattu hieman vanhemmille lapsille, joten palautteen ja kävijöiden positiivisten kommenttien jälkeen meille on selkeää tilausta, sanoo Moilanen.

— Tässä on vanhemmillekin sosiaalinen puoli, sillä monet vanhemmat tulevat tapaamaan toisia vanhempia leikkipaikoille.

Toiminta jatkuu maaliskuuhun asti

Jatkaminen Mikkelissä on helppoa, sillä toiminta jatkuu vanhassa tutussa sijainnissa.

— Tila oli edelleen Stellassa tyhjänä, joten pääsimme osuuskauppa Suur-Savon kanssa nopeasti yhteisymmärrykseen jatkosta, Moilanen sanoo.

Keväällä Moilanen veti Lasten maailmaa Kouvolassa kauppakeskus Veturissa, ja kesällä aika meni Torisport-tapahtumien parissa.

Yrittäjä kertoo, että tällä kertaa Lasten maailma pysyy Stellassa maalis-huhtikuuhun saakka.

— Suur-Savon kanssa on sovittu, että menemme kuukausi kerrallaan. Jos tiloihin sattuisi tulemaan joku pidempiaikainen vuokralainen tilalle, me väistymme alta pois. Me ajattelemme, että olemme nyt pidemmän jakson kerrallaan, Moilanen sanoo.

Paljon tekemistä

Leikkipaikka jatkaa maksullisena. Yhden lapsen lippu on seitsemän euroa, kahden lapsen kaksitoista ja kolmen lapsen viisitoista euroa, kun lapset ovat samasta perheestä. Sylivauvoille ja aikuisille sisäänpääsy on ilmainen.

Lasten maailmassa on kolmatta kymmentä erilaista aktiviteettia. Moilanen kertoo, että tekemisiä on hieman uusittu.

— Edelleen löytyy pari pomppulinnaa, pelikenttä salibandylle ja jalkapallolle, korkeushyppypaikka sekä pallomeri. Monenlaista, pääsääntöisesti liikunnallista tekemistä. Potkumoporata on nyt isompana ja hienompana. Potkumopo on ollut pitkään lasten suosikki, sanoo Moilanen.