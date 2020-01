Rekrymessut, Rekry-In, Rekry-On... Pian alkavat täsmäiskut avoimista työpaikoista ja kesätöistä Mikkelin seudulla

Työmahdollisuuksista ja osin myös koulutuksesta saa tammi-helmikuussa tietoa moneen otteeseen erilaisissa rekrymessuilla.

Maakunnan suurin työnantaja Osuuskauppa Suur-Savo toteuttaa mittavan operaation löytääkseen kesätöihin eri tehtäviin yhteensä 750 henkilöä.

Osuuskauppa järjestää kolmella paikkakunnalla omat rekrymessut yli 18-vuotiaille. Tapahtumissa esimiehet haastattelevat paikan päälle tulevia kesätyönhakijoita. Uutta tilaisuuksissa on se, että tänä vuonna paikalle voi tulla ilman edeltä lähetettyä hakemusta. Kesätyöpaikka voi varmistua jo haastattelussa.

Täysi-ikäisten kesätyö-rekrytointimessut järjestetään Mikkelissä Stellassa, Savonlinnassa Sokos Hotel Seurahuoneella ja Pieksämäellä ravintola Ukko Bistro & Delissä, kaikissa kolmessa paikassa samanaikaisesti ja kahdesti: tiistaina 21. tammikuuta klo 14–17 ja lauantaina 1. helmikuuta kello 10–13.

Sähköinen kesätyöhaku on käytössä myös, ja se jatkuu yli 18-vuotiaille 2. helmikuuta saakka.

Suur-Savo tarjoaa töitä myös 14–17 -vuotiaille. Haku tapahtuu maaliskuun aikana sähköisesti.

Opiskelupaikoista tietoa myös

Julkisten toimijoiden työmarkkina- ja opiskelijatapahtumia järjestetään ainakin Mikkelissä ja Pieksämäellä.

Keskiviikkona 29. tammikuuta Pieksämäen Veturitorilla iltapäivällä järjestettävillä Rekry-In 2020 työ-ja koulutusmessuilla ovat työmahdollisuuksien ohella esillä koulutuksen järjestäjät. Messuilla voi tutustua kymmenien eri toimijoiden tarjoamiin palveluihin kuten avoimiin työpaikkoihin, kesätyöpaikkoihin, oppilaitoksiin sekä hankkeisiin.

Rekry-in-messujen järjestelyiden päävastuu on Pieksämäen kaupungin yrityspalveluilla. Oppilaitosten osastoilla on työnäytöksiä ja toiminnallisia koulutusesittelyjä. Messuilla on pääesiintyjänä Duudsoneista tuttu Jarno Laasala.

Mikkelissä 6. helmikuuta kello 12–16 järjestettävä Rekry-On kokoaa sekin yhteen alueen työnantajat ja työnhakijat sekä opiskelijat. Tapahtumaa on järjestetty vuodesta 2012 alkaen.

Rekry-Onissa työnantajat esittelevät toimintaansa ja avoimia työpaikkojaan. Koulutusten tarjoajat esittelevät opiskelu- ja koulutusvaihtoehtoja, ja työnhakijoille on tarjolla tukea työnhakuun ja urasuunnitteluun.

Rekry-On 2020 -tapahtuman järjestää Mikkelin kaupungin työllisyyspalvelut. Paikkana on Mikkelin kaupunginkirjaston Mikkeli-sali aulatiloineen.

Tapahtumat ovat osallistuville yrityksille ja kävijöille maksuttomia