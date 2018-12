Käsityöyrittäjä Marika Konga ja hänen mäntyharjulainen Kongaamonsa on erikoistunut värikkäisiin retrokankaista valmistettuihin naisten takkeihin. Konga valmistaa vaatteita kierrätetyistä 1960- ja 1970-lukujen kankaista, yleensä verhoista, Askeleen entisen kenkätehtaan tiloissa.

Marika Konga, onko joulukuu sinulle kiireinen aika?



— Monille käsityöyrittäjille joulusesonki on tärkein. Minulle sesonkeja ovat erityisesti keväät ja syksyt. Oman perheen joulun valmistelu taitaa silti jäädä viime tippaan. Onneksi nyt on viikonloppu ennen pyhiä.

Miten päädyit yrittäjäksi?

— Pohjalla on vaatetusartesaanin koulutus. Alan töitä löytyy enää harvoilta isoilta paikkakunnilta. Ehdin toimia Mikkelissä kuusi vuotta kaupan alalla ja siinä sivussa tehdä kotona mittatilaustöitä. Perheenjäsenen sairastuminen sai miettimään, mitä itse tekisi loppuelämälläni. Yrittäjän taival alkoi vuonna 2009 mikkeliläisen kirpputorin tiloissa korjaus- ja mittatilausompelimona. Lasten värikkäitä retrovaatteita oli jo myynnissä, kun erään lapsen äiti ehdotti, että niitä voisi tehdä myös aikuisille. Ensi vuonna tulee täyteen 10 vuotta yrittäjänä. Alun perin minusta tuli mäntyharjulainen, koska miehellä on täällä yritys neljännessä polvessa. Askeleelle siirryin, koska kotiompelimossa alkoi tila loppua, ja muutenkin on mukava käydä töissä kodin ulkopuolella.

Millainen on tyypillinen työviikkosi?

— Tyypillistä ei olekaan. Vaihtelevuutta on paljon. Takit ovat pääosin uniikkeja, asiakkaan toiveiden mukaan toteutettuja. Yleisin koko 46 ehkä kertoo siitä, että värikkäät vaatteet eivät ole vain pienikokoisten naisten juttu. Kongaamolta saa muutakin kuin mustia telttoja. Takin valmistukseen kuluu nelisen tuntia, jos ei lasketa kaavoitusta. Edeltäviä ja seuraavia työtehtäviä on paljon. Kierrätyskangas pitää pestä ja tarkistaa esimerkiksi reikien varalta. Markkinointi ja verkkokauppa vievät myös oman aikansa. Messuilla ja erilaisissa tapahtumissa käyn noin 10 kertaa vuodessa.

Ehditkö tekemään kaiken itse?

— En enää kokonaan. Minulla on Tampereella alihankintaompelija. Jokaikinen takki kulkee yhä omien käsien kautta. Apukäsiä tarvittaisiin lisää. Etsinkin paraikaa toista apuompelijaa yhteistyöhön.

Oletko tyytyväinen ratkaisuusi ryhtyä yrittäjäksi?

— Kyllä. Mielenkiinto on säilynyt. Lopputulokseen pystyy vaikuttamaan, ja tässä myös oppii jatkuvasti lisää. Asiakkaat ovat ottaneet nämä omakseen. Asiakkaita on isoja kaupunkeja myöten ja parissa muussa maanosassa. Sana on levinnyt varsinkin somen kautta, ja värikkäiden takkien käyttäjät huomataan. Laitan jokaisen tilauksen mukaan muutaman käyntikortin.

Mikä sinulle on joulun väri?

— Juuri se väri, mikä silloin hyvältä tuntuu.