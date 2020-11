Essoten alueella kolme uutta koronatartuntaa keskiviikkona: "Yksi henkilö on altistanut laajalti muita ihmisiä"

Mikkelin Pallo-Kissojen pelaajia on asetettu karanteeniin.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Essoten alueella on vahvistettu keskiviikkona kolme uutta koronavirustartuntaa. Kaksi tämän päivän uusista tartunnoista on saatu Etelä-Savon ulkopuolelta. Yksi uusista tartunnoista liittyy aiempiin tartuntaketjuihin.

Essoten tiedotteessa kerrotaan, että Essoten alueella on oleskellut henkilö, joka on altistanut laajalti muita ihmisiä. Hän on saanut tartunnan muualta.

Essote on asettanut tartuntojen vuoksi karanteeniin yli 50 henkilöä. Heidän joukossaan on Mikkelin Pallo-Kissojen pelaajia.

Näissä paikoissa on voinut altistua koronavirukselle

Essote julkaisi keskiviikkona iltapäivällä tietoja paikoista, joissa on voinut altistua koronataudille.

Mikkelissä näitä paikkoja ovat ravintola Amarillo perjantaina 20.11. kello 20–21 ja lauantaina 21.11. kello 17.30–18.30.

Lisäksi koronataudille on voinut altistua lauantaina 21.11. Dagens-ravintolassa kello 17.30–18.30, ravintola Einossa kello 18–19 ja Karikon K-Supermarketissa klo 18.30–19.30.

Uusia tartuntoja näyttää tulevan alueen ulkopuolelta

Essoten terveyspalvelujen johtaja Santeri Seppälä kertoo, että Essoten alueella on edelleen epidemian perustaso.

– Uusia tartuntoja näyttää tulevan alueen ulkopuolelta lähinnä ulkomailta ja työssäkäyntialueelta: muun muassa Keski-Suomesta, Päijät-Hämeestä ja Uudeltamaalta, Seppälä kertoo tiedotteessa.

– Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koronakartalla näkyvä suuri ilmaantuvuusluku liittyy Pieksämäellä olleeseen suureen tartuntaryppääseen.

Jokaisella on osansa tehtävänä, jotta korona ei leviä

Essoten lääkäreiden mukaan jokaisella on vastuunsa, jotta tartunnat saadaan pysymään kurissa. Tämä tarkoittaa testaukseen hakeutumista välittömästi, jos havaitsee hengitystietulehdukseen viittaavia oireita, kuten kurkkukipua tai kuivaa yskää.

Koronatestaukseen pääsee soittamalla päivystysavun numeroon 116 117, Omaolon testin tekemällä ja sähköisen ajanvarauksen kautta.

– Kun tapaat muita kuin lähipiirin kuuluvia ihmisiä, muista pitää turvavälit. Kasvomaskisuositus on edelleen voimassa: jos liikut julkisilla paikoilla, missä turvavälien pitäminen ei onnistu, niin kannattaa käyttää maskia niin itsesi kuin muidenkin suojaamiseksi, Essoten pandemiapäällikkö Hans Gärdström sanoo.

Hänen mukaansa hyvä keino tartuntojen välttämiseksi on sosiaalisten kontaktien pitäminen rajallisena.

Mikkelin Pallo-Kissojen pelaajia karanteenissa

Mikkelin Pallo-Kissojen pelaajia on asetettu kymmenen päivän karanteeniin.

Karanteeniin ovat joutuneet ne pelaajat ja seuran toimihenkilöt, jotka osallistuivat Urpolan kentällä viime viikonloppuna 21.–22. marraskuuta lauantaina ja sunnuntaina kello 14–16 järjestettyyn TRY out! -tapahtumaan.

Mikkelin Pallo-Kissojen julkaiseman tiedotteen mukaan altistuneet henkilöt on tavoitettu ja he ovat tietoisia karanteenistaan. Essote suorittaa heille mahdolliset testit ja muut toimenpiteet ohjeistuksen mukaisesti.

– Tapahtumassa toimittiin vallitsevien suositusten mukaisesti. Yleisö ei ole altistunut koronavirukselle, Pallo-Kissojen tiedotteessa kerrotaan.

Tapahtumassa mukana olleiden, myös tapahtumaa seuranneiden, kehotetaan tarkkailemaan vointiaan ja hakeutumaan oman sairaanhoitopiirin ohjeistuksen pariin, mikäli koronavirukseen viittaavia oireita ilmenee.

Uutista muokattu 25.11. klo 16.28 ja 17.04. Lisätty tietoja Mikkelin Pallo-Kissojen julkaisemasta tiedotteesta sekä linkkejä.