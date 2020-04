Koronarajoitukset iskivät myös synnytyksiin – Mikkelin keskussairaalassa tukihenkilö tai isä ei pääse leikkaussaliin eikä osastolle

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Essote on tiukentanut turvallisuusmääräyksiä Perhetalon synnytysyksikössä Mikkelin keskussairaalassa.

Synnytyssaliin saa toistaiseksi ottaa mukaansa vain yhden oireettoman tukihenkilön, jonka pääsy perheosastolle tai leikkaussaliin on kuitenkin estetty. Kun äiti ja lapsi siirretään synnytyssalista perheosastolle, tukihenkilö kotiutetaan.

Epidemian aikana vierailut perheosastolla on kielletty. Edes vauvan isä tai sisarukset eivät tartuntavaaran vuoksi voi päästä sinne.

Yhtä tiukat rajoitukset ovat voimassa äitiys- ja sikiöseulontayksikössä. Siellä vastaanotolle ei voi ottaa mukaansa edes tukihenkilöä.

Epidemian aikana synnyttämään kuljetaan Mikkelin keskussairaalan päivystyksen sisäänkäynnin edessä olevan teltan kautta. Synnyttäjä saa tullessaan neuvot käsien desinfioimisesta ja kasvomaskilla suojautumisesta.

Normaaliin palataan heti kun mahdollista

Päätös uusista rajoituksista on kaikkien Suomen synnytyssairaaloiden yhteinen. Niillä pyritään vähentämään synnyttäneiden, vastasyntyneiden ja vuodeosastoilla olevien potilaiden, sekä heitä hoitavan henkilökunnan sairastumisriskiä. Tuoreimpien tutkimustulosten mukaan valtaosa covid–19 -infektion saaneista on oireettomia, mutta he saattavat levittää virusta ympärilleen.

Suomen gynekologiyhdistys muistuttaa, että Suomi on edelleen perhekeskeisen synnytyksen edelläkävijöitä, ja että viime vuosina vauvan ja perheen hyvinvoinnin edistämiseksi käyttöön otetuista toimista on syytä olla ylpeä. Normaaliin palataan heti, kun se on covid–19 -infektion osalta mahdollista.

Mikkelin keskussairaalassa syntyy vuosittain noin 800 lasta.