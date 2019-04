Sorateiden virtuoosit polkevat Mäntyharjussa — Gravel race on uusi tapahtuma ja tekee tunnetuksi nousevaa lajia

Mäntyharjun uusi pyöräilytapahtuma Gravel race Mäntyharju nostaa nimensä mukaisesti soratiet kunniaan.

Samalla pyritään edistämään seudun matkailua ja palvelujen kysyntää.

Gravel race Mäntyharju ajetaan 8. kesäkuuta ja kilpailukeskuksena toimii Linkkumylly. Sieltä poljetaan eri pituisille matkoille, joiden pituudet vaihtelevat 21:n ja 210 kilometrin välillä.

Pitkillä reiteillä saatetaan poiketa naapurikuntien puolella, mutta pääosin matka taittuu Mäntyharjun rajojen sisällä.

Tapahtuman taustalla on vastikään perustettu yritys Griffin Events Finland Oy. Sen seitsemällä osakkaalla on vahvuuksina yrittäjäpohjaa sekä kokemusta urheilusta ja liikunnan edistämisestä.

Järjestäjät uskovat liikuntamatkailun lisääntyvän

— Puoli vuotta sitten lähdimme ajatusta kehittelemään. Lopulta lyötiin hynttyyt yhteen, kun huomattiin että kaikilla on tähän jotain annettavaa, sanoo matkailuyrittäjä, kalevankiertäjä Sami Kauppinen.

Reittisuunnittelija ja suunnistuslajien tuntija Tuukka Turkka kertoo muuttaneensa paikkakunnalle kuutisen vuotta sitten ja ihmetelleensä koko ajan, miten vähän hienoja maastoja hyödynnetään.

— Soratiepyöräily on ollut kovassa nousussa Keski-Euroopassa ja nyt myös Suomessa. Tekeillä on Gravel race -tapahtumien sarja, jossa Mäntyharju on yksi osakilpailu, sanoo Turkka.

Soratiepyöräilyssä ideana on tarjota tosiharrastajille lähes maantiepyöräilyn vauhtia.

— Laji lähti kehittymään siitä, kun maantiepyöriin alkoi tulla levyjarruja. Gravel racessa tarvitaan kuitenkin maantiepyöriä leveämmät renkaat, vähintään 32-milliset.

Gravel-pyöriin on kehitetty myös omaa runkogeometriaa.

Järjestäjät odottavat paikalle tunnettuja lajiharrastajia mutta korostavat samalla perhetapahtuman ja kuntoilun luonnetta. Matkaan voi lähteä vaikka mummopyörällä tai sähköavusteisella pyörällä.

Järjestelyihin on kytketty muun muassa majoitustoimintaa, lähiruokaa ja väline-esittelyä.

Mäntyharjun tapahtuman erikoisuutena on suunnistuselementti. Tarkistuspisteitä kierretään järjestyksessä, mutta oikaistakin voi. Eniten checkpointeja kirjannut on tuloksissa oikaisijaa edellä ajasta riippumatta.

Pyöräilypiireissä kalenterit lyödään lukkoon varhain, ja tapahtumien tarjonta on runsasta. Gravel racen järjestäjät uskovat, että Mäntyharju löytää paikkansa, vaikka täksi kesäksi päästiin liikkeelle verraten myöhään. Markkinointiviestintään erikoistunut Ari Soikkeli kertoo, että sanaa on levitetty lajipiireissä ja osakkaiden kontaktien kautta.

— Tarkkaa osanottajatavoitetta emme ole määritelleet, koska kyseessä on pilottiluonteinen aloitus. Oleellista on saada palautetta seuraavia kertoja varten, sanoo Soikkeli.

— Tavoitteena on tuoda tätä aluetta ja paikallisia palveluita paremmin esiin. Liikuntaan liittyvä matkailu on kasvussa.

Syksyllä polkujuoksu

Yhtiömuotoisen toiminnan katsotaan tuovan järjestämiseen sitoutumista ja dynaamisuutta. Laaja kokemus eri aloilta auttaa sudenkuoppien kiertämisessä.

Griffin Eventsillä on suunnitelmia myös tapahtumatarjonnan laventamiseksi ja erilaisten yrityksille suunnattujen liikuntapalvelujen kehittämiseksi.

Varmaa on ainakin polkujuoksun järjestäminen 14. syyskuuta. Tuolloin Mäntyharjun Kisalasta kipaistaan 14 kilometrin matkalle, maratonille ja 75 kilometrin matkalle.