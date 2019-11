Vanhojen tanssit siirtyvät Mikkelissä jäähallista Saimaa-stadiumille — Katsomoon pääsevien tanssijoiden läheisten määrää jouduttaneen rajoittamaan

Lukiolaisten perinteikkäiden vanhojen tanssien järjestämispaikka vaihtuu Mikkelissä. Perjantaina 14. helmikuuta 2020 tanssit järjestetään ensimmäistä kertaa Saimaa-stadiumilla.

Vuodesta 2014 viime talveen saakka tanssit taituroitiin jäähallissa. Jäähalli on järjestämispaikkana saanut tanssijoilta ja heidän läheisiltään kiitosta erityisesti suuren yleisökapasiteettinsa puolesta.

Länsi-Savon tietojen mukaan lukion henkilökunnan ja oppilaiden ensisijaisena toiveena olisi ollut järjestää vanhojen tanssit edelleen jäähallissa.

Pelkona lukioväellä on, että siirtyminen Saimaa-stadiumille pienentää tapahtuman yleisökapasiteettia ja pakottaa järjestäjän rajoittamaan iltaesiintymistä katsomaan pääsevien tanssijoiden läheisten määrää. Jäähallissa yleisörajoituksia ei ollut.

Torstaina 7. marraskuuta Länsi-Savon Sano se -tekstiviestipalstalla nimimerkki ”Huoltaja” kirjoitti, että läheisiä sopisi katsomoon viisi per tanssija. Nimimerkin mukaan hänen koko perheensä ei siten enää mahtuisi paikan päälle seuraamaan perheenjäsenen tanssia.

Mikkelin lukiosta kerrotaan, että läheisten määrää voidaan joutua rajoittamaan, mutta lukumäärästä ei ole varmuutta.

Saimaa-stadiumille halutaan tapahtumia

Vanhojen tanssien siirtäminen jäähallista sen viereiselle Saimaa-stadiumille perustuu Länsi-Savon tietojen mukaan Mikkelin kaupungin tahtoon. Kaupunki haluaa keskittää sisätiloissa järjestettäviä tapahtumia mahdollisimman paljon uuteen monitoimihalliin.

Vanhojen tansseja kaavailtiin Saimaa-stadiumille jo viime helmikuuksi, mutta silloin tapahtuma päätettiin sittenkin pitää vielä jäähallissa.

— Saimaa-stadiumissa meillä on erinomainen paikka, missä sisätiloissa tapahtuvaa toimintaa on mahdollista järjestää. Jäähalli on jääurheilua varten, sanoo Mikkelin sivistysjohtaja Virpi Siekkinen.

Vanhojen tansseja kaavailtiin Saimaa-stadiumille jo viime helmikuuksi.

— Haluamme viedä stadiumille mahdollisuuksien mukaan kaikkea sellaista toimintaa, mikä siihen toimintaympäristöön soveltuu.

Mikkelin lukion oppilaskunnan hallituksen jäsen Katriina Janhunen uskoo, ettei oppilailla yleensä ole periaatteellista kantaa vanhojen tanssien järjestämispaikkaan.

— Oleellista on se, että katsomoon mahtuu tarpeeksi yleisöä, Janhunen tuumii.

Janhunen sanoo ymmärtävänsä asetelmasta myös sen puolen, että kaupunki haluaa keskittää erilaisia tapahtumia uudelle Saimaa-stadiumille.

Mikkelin vanhojen tanssien ympärillä on ollut pientä kitkaa aiemminkin. Talvella 2018 tanssit jouduttiin järjestämään viikkoa aiemmin kuin muualla maassa, koska samalle illalle jäähalliin oli määrätty Jukurien jääkiekko-ottelu.

Tanssiaisilla on pitkät perinteet

Mikkelin lukion vanhojen tanssien iltaesitys alkaa Saimaa-stadiumilla perjantaina 14. helmikuuta kello 18. Silloin yleisöksi pääsevät tanssijoiden läheiset sekä kutsuvieraat.

Päivällä Saimaa-stadiumilla on esitys kello 12. Silloin yleisönä on lukion opiskelijoita ja henkilökuntaa sekä Kalevankankaan ja mahdollisesti muiden koulujen oppilaita.

Kauppakeskus Stellassa vanhat tanssivat kello 16.

Aamulla kello 9—11 on pienoisesityksiä.

Vanhojen tansseissa lukion toisen vuoden oppilaat juhlistavat siirtymistään koulun vanhimmaksi ikäluokaksi. Ohjelmassa on tavallisesti vanhoja salonkitansseja, 1900-luvun vaihteen muotitansseja sekä 1920- ja 1930-luvun tansseja.

Tapahtuman perinteet ulottuvat Suomessa viime vuosisadan puoleenväliin saakka.