Mäntyharjun pinta-alaltaan yli 500 hehtaarin metsäkauppa on ostajalleen, helsinkiläiselle yhtiölle pitkäaikainen sijoituskohde.

Toimintansa Mäntyharjun Tuustaipaleessa alas ajanut Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä on laittanut kiinteistö- ja metsäomaisuuden myyntiin.

Äskettäin uutisoitiin, että omaisuuden arvokkaimmasta osasta eli metsistä syntyy kauppa 2,1 miljoonalla eurolla ostajana Tehtaankadun Tukikohta -niminen yritys. Kuntayhtymä on tarjouksen hyväksynyt. Tarjouksia se sai neljä.

Yksi yrityksen kolmesta osakkaasta on Juha Lindfors. Hän kertoo Tehtaankadun Tukikohdan etsineen sopivan kokoista metsäalaa sijoituskohteeksi. Aikaisemmin yhtiön osakkaat ovat yksityishenkilöinä sijoittaneet metsään rahastojen kautta.

— Näemme, että puun käyttö lisääntyy eri teollisuushankkeiden kautta, ja sitä kautta metsän arvo nousee. Metsä on pitkäaikainen hyvä sijoituskohde, joka tarjoaa tasaista tuottoa. Myös nykyinen korkotaso vaikuttaa valintaan, sanoo Lindfors.

Metsä on sijoitusyhtiölle uusi kiinnostuksen kohde

Tehtaankadun Tukikohdan omistajilla on Lifeline Ventures -niminen pääomasijoitusyhtiö, joka on keskittynyt vauhdittamaan useita kasvuyrityksiä sijoittamalla niihin. Metsä on melko uusi kiinnostuksen kohde, ja Tehtaankadun Tukikohta on perustettu juuri metsäomaisuuden hallintaa varten.

Kauppa käsittää 13 eri tilaa. Lindfors sanoo, että kohdetta arvioitiin ulkopuolisen asiantuntijan avulla.

— Puuta on hakattu aika paljon. Puuston arvo ei kauppahintaa motivoi, mutta maaperä on erinomainen.

— Istuttamalla ja metsänhoidollisilla toimenpiteillä päästään kymmenien vuosien jälkeen myös hakkuita lisäämään.

Metsätiloihin sisältyy suojelualueita. Lindfors sanoo, että kestävän kehityksen periaatteella toimitaan kauttaaltaan.

Yhtiön nimi tulee sijainnista Tehtaankadulla

Ostajien yrityksellä on toimisto Tehtaankadulla, siitä yrityksen nimi. Samalla kadulla sijaitsee Venäjän suurlähetystö.

Lindforsia huvittaa esitetty ajatus, että tukikohta-nimestä voi syntyä mahdollisesti vääriä mielikuvia näinä Airiston Helmi -aikoina:

— Enpä ole tuota nimen merkitystä tuolla tavalla ajatellutkaan. Olemme kuitenkin vain sattumalta samalla kadulla ja eri päässä.

Tuustaipaleen laitosalueelle etsitään edelleen uutta omistajaa nettihuutokaupalla.