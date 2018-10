Mikkelin Ristiinassa kisataan lauantaina todella erikoisessa lajissa — Koivakkalassa ajetaan kolme tuntia kilpaa ruohonleikkureilla

Mikkelin Ristiinassa pääsee lauantaina katsomaan melko erilaista moottoriurheilulajia, kun Koivakkalassa ajetaan päältäajettavien ruohonleikkureiden kestävyysajon SM-finaali ja Baltic Cupin finaali.

Länsi-Savo kertoi erikoisesta tapahtumasta ensimmäisen kerran keväällä. Kilpailu alkaa lauantaina Hietasentien ja Koivakkalantien lähellä olevalla hiekkakuopalla kello 15 ja kestää kello 18 asti.

Ristiinan kilpailun ideoija Mikko Syrjäläinen kertoo, että kilpailussa lähtöviivalle asettuu 20—21 tiimiä. Niistä 16—17 ajaa SM- ja Baltic Cup -kisoja. Kilpailijoita on mukana Suomesta, Virosta sekä Latviasta.

— Sitten meitä on neljä omaa paikallista mukana haastekilpailussa, Syrjäläinen sanoo.

Kilpailu on totisinta totta

Syrjäläisen mukaan kilpailu on herättänyt paljon kiinnostusta ihmisissä. Monet ovat ihmetelleet, että mikä ihmeen laji tämä edes on.

— Ihmiset ovat kovasti kyselleet, että voiko tällaisilla oikeasti ajaa, Syrjäläinen sanoo.

”Leikkuri LeMans” on kuitenkin ihan totisinta totta. Finaalikilpailun tarkoituksena on ajaa mahdollisimman monta kierrosta kolmessa tunnissa. Eniten kierroksia ajanut joukkue voittaa. Jokaisessa joukkueessa on 1–3 jäsentä, joista jokaisen pitää ajaa kilpailussa vähintään yksi kierros.

Tarkoitus olisi, että ajaisin itse maaliin. Mutta katsotaan, päästäänkö sinne asti. — Mikko Syrjäläinen

Jokainen tiimi muokkaa itse ruohonleikkurinsa. Leikkurit otetaan kaikista ajoneuvoista pois. Osa virittää ruohonleikkurinsa todella nopeiksi, jotkut luottavat tasaisempaan ja varmempaan kyytiin. Jokaisella joukkueella on kilpailussa oma taktiikkansa: jotkut ajavat tasaisen varmasti kolme tuntia, toiset taas lähtevät vauhdilla ja joutuvat välillä työntelemään autoa varikolle.

Ideoija itsekin pääsee rattiin

Itse kilpailun lisäksi Koivakkalassa on lauantaina muutakin auto-ohjelmaa. Esimerkiksi offroad-kilpailuja eli maastoajoneuvoilla erilaisissa maastoissa ajettavia kisoja kiertävä Temmi Tiimi tuo paikalle omat autonsa.

— Kilpailun katsomisen lisäksi voi käydä kanttiinissa ja välillä käydä potkimassa autonrenkaita, Syrjäläinen sanoo.

Vaikka Syrjäläinen onkin Ristiinan kilpailun idean isä, hän ei ole koskaan ajanut ruohonleikkurilla. Lauantaina se muuttuu ja myös Syrjäläinen pääsee osallistumaan kisaan, jos vain tiimi pääsee viimeisille kierroksille asti.

— Tarkoitus olisi, että ajaisin itse maaliin. Mutta katsotaan, päästäänkö sinne asti, Syrjäläinen nauraa.