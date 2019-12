Sote-ministerit kuulivat aluetta Etelä-Savon maakuntarajoista — Mikkelin kaupunki jäi ilman kutsua

Hallituksen sote-ministeriryhmä kuuli maanantaina Etelä- ja Pohjois-Savon toimijoita uusista maakuntarajoista.

Tilaisuuden puheenjohtajana toimi perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.).

Valtioneuvoston tiedotteen mukaan alueilta oli edustus maakuntaliitoista, Essotesta, sairaanhoitopiireistä pelastuslaitoksista ja kunnista.

Mikkelin kaupunginjohtaja Timo Halonen kuitenkin kertoo, ettei Mikkeli ole saanut tilaisuuteen kutsua.

— Olemme kuullet, että tällainen keskustelu järjestetään, jossa pohditaan sote- ja maakuntauudistusta. Mikkeli on kuulemma tilaisuudessa mainittu, mutta iIhmetten, miksei meitä haluta kuulla asiassa, joka olennaisesti vaikuttaa Mikkelin asemaan tulevaisuudessa, Halonen sanoo.

Kunnista paikalla oli vahvistamattomen tietojen mukaan vain Itä-Savon kuntia.

Valtioneuvoston tiedotteessa ei kerrota mitään asian etenemisestä.

— Sote-uudistuksen valmistelussa yhteinen keskustelu on olennaista. Kyseessä on koko Suomen laajuinen toiminnallinen ja rakenteellinen muutos, siksi se on tärkeää valmistella tiiviissä vuorovaikutuksessa alueiden kanssa, ministeri Kiuru lausui tiedotteessa.

Ministeri Kiuru on luvannut Savonlinnalle jotain

Hallituksen valmistelemassa sote-uudistuksessa vastuu palveluiden järjestämisestä siirtyy kunnilta maakunnille. Etelä-Savossa maakunta on vaarassa hajota uudistuksen vuoksi, sillä Itä-Savon alueen kunnat haluavat osaksi Pohjois-Savoa.

Hallituksen sisällä on erimielisyyttä siitä, onko tämä mahdollista. Sekä edellisessä Antti Rinteen (sd.) hallitusohjelmassa että nykyisessä Sanna Marinin (sd.) hallitusohjelmassa todetaan, että uudistus toteutetaan 18 maakunnan pohjalta. Keskustan eteläsavolaiset ministerit Hanna Kosonen ja Jari Leppä ovat painottaneet, että tämä tarkoittaa nimenomaan nykyistä maakuntajakoa.

Itä-Savon suunnalla taas tulkitaan, että ministeri Kiuru olisi antanut heille luvan lähteä halutessaan osaksi Pohjois-Savoa.

Kiuru ei ole tarkentanut julkisuudessa, mitä hän tarkkaan ottaen on luvannut. Länsi-Savo pyysi Kiurulta haastattelua asiasta, mutta kiireiden vuoksi hän ei sitä ole ehtinyt antaa.

Kiurun mukaan asian käsittely ja siihen liittyvä päätöksenteko jatkuu vielä tällä viikolla sote-ministerityöryhmässä.

Juttua ja otsikkoa muokattu kello 20.01: Lisätty tieto Mikkelin jäämisestä ilman kutsua ja Halosen kommentti. Kello 20.51: Lisätty tieto, että paikalla Itä-Savon kuntia.