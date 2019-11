Ei paniikkia postilakosta — Jos postin lakko jatkuu vielä pidempään, joulukorttien ja -pakettien toimittamiseen on monta muutakin keinoa

Postin lakko on kestänyt jo kaksi viikkoa. Kävimme kysymässä kaupunkilaisilta, miten postin lakko on vaikuttanut heidän arkeensa.

Kysyimme heiltä, onko lakko näkynyt vaikkapa joululahjahankinnoissa niin, että ihmiset tekevät tänä vuonna enemmän ostoksia perinteisissä kivijalkakaupoissa kuin verkkokaupassa.

Verkkokaupassa tehdyt tilaukset ovat tulleet hitaammin perille. — Kari Halinen

Taru Hokkanen Marika Auvinen.

— Ei ole vaikuttanut millään tavalla. En tee lahjaostoksia netissä tai kauppaliikkeissä, koska aion hankkia kierrätettyä tavaraa, esimerkiksi kirpputorilta, kertoo Marika Auvinen.

— Kuopiossa asuvalle äidilleni aion ostaa jotakin paikallista ja kestävää Kenkäveron lahjamyymälästä. Siihenkään ei postin lakko vaikuta, koska en lähetä pakettia vaan menen käymään Kuopiossa.

Ida Raekorpi työntää Vilma-vauvaa rattaissa jouluvalaistun kauppakeskuksen läpi.

Joulutervehdykset ystävien mukaan

— Postin lakko ei ole vaikuttanut minun ostoskäyttäytymiseeni. En tee verkkokauppaostoksia muutenkaan, koska haluan tietää mitä ostan. Laadun tietää usein vasta hypistelemällä ja tutkimalla lähemmin.

Taru Hokkanen Kari Halinen.

— Joulukortit olen tilannut ja niitä odottelen. Se kieltämättä jännittää, että jos lakko jatkuu niin meneekö kortit perille ajoissa. Jos posti ei kulje, niin sitten voin viedä kortit niille, jotka asuvat tässä lähellä tai annan kortin jonkun ystäväni mukaan joka toimittaa sen perille, sanoo Ida Raekorpi

Kari Halisen mielestä lakon vaikutuksen huomaa siinä, että verkkokaupassa tehdyt tilaukset ovat tulleet hitaammin perille.

Taru Hokkanen Soile Raussi.

— Jos verkkotilauksen saapuminen kestää normaalisti 2—3 vuorokautta, niin tällä hetkellä menee yli viikko. En ole vielä ehtinyt ajattelemaan joululahjaostoksia. Postin lakko on vaikuttanut suoraan työhöni, sillä joudun postittamaan paljon kirjeitä jotka eivät tällä hetkellä mene perille. On paljon sellaista, jota ei voi toimittaa verkossa, joten siinä mielessä lakko vaikuttaa monella tavalla ihmisten arkeen. Mielestäni lakkoon on kuitenkin hyvä syy.

Soile Raussi on palannut pitkältä lomamatkalta, eikä ole vielä huomannut lakon vaikutuksia arkeen.

— Se ei ole vaikuttanut minun ostoksiini tai tuleviin lahjahankintoihin. Tilaan kyllä netin kautta joululahjojakin, mutta kyllähän sillä on nyt merkitystä mikä taho niitä toimittaa. En ole valinnut postia, vaan ihan toinen firma kuljettaa pakettini perille.