Kadulta suoraan sykkeeseen — Tanssikoulu Carmencitan uusi huoneisto Maaherrankadulla toimii samalla näyteikkunana tanssinopetukselle

Mikkeliläinen tanssikoulu Carmencita muutti Lähemäeltä keskustaan. Uusi osoite löytyi Maaherrankadulta, kaupungintalokorttelia vastapäätä.



Koulun rehtori Carmen Rodergas kertoo uusien tilojen olleen etsinnässä jo pari vuotta.



— Olemme hakeneet parempia, mukavampia ja uudempia tiloja, ja nyt löytyivät sopivat.



Ensimmäiset viisi vuotta koulu sijaitsi vanhassa huopatehtaassa Kivisakastin vieressä. Lähemäellä koulu toimi kahdeksan vuotta samassa talossa kuin pitopalvelu Sali & keittiö.



Lähemäellä koulu oli kaupungin vuokralaisena. Maaherrankadun tilat on vuokrattu yksityiseltä yritykseltä. Tilojen remontointi kesti kuukauden, ja opetus siellä alkoi heti lokakuun alussa.



Rodergasin mukaan oikeanlaisilla tiloilla on suuri merkitys opetukselle. Neliöiden määrä ei yksin ratkaise. Paljon riippuu esimerkiksi siitä, miten peilit ja tanko saadaan tilaan sijoitettua.



Rodergas huomauttaa, että tilat voivat parhaimmillaan tukea oppimista ja keskittymistä.



— Meillä on nyt yksi avara sali, jossa ei ole pylväitä ja jossa on luonnonvaloa. Tila on parempi kuin Lähemäellä.

Brooklynin tyyliin

Oppilaat ovat ottaneet uuden salin hyvin vastaan. Saliin tullaan suoraan kadulta.



— Pari oppilasta on sanonut, että nämä tilat ovat kuin Yhdysvalloissa. Mieheni sanoi, että tilat tuovat mieleen tanssikoulun jossain Brooklynissa.



Tilojen sijainti keskustassa on Rodregasin mukaan sattumaa.



— Etsimme sopivaa tilaa, ja se löytyi keskustasta. Se on ihan huippuekstraa.



Keskustassa toimiminen tuo lisää näkyvyyttä koululle ja tanssinopetukselle.



— Kun olemme esiintyneet esimerkiksi Kesäkadulla tai Hulivili-karnevaaleilla, joku yhä edelleen ihmettelee, että onko Mikkelissä tanssikoulu. Ja kun meillä on peräti kaksi tanssikoulua, on ollut vuosikymmeniä.



Tanssikoulu Carmencitalla on meneillään 13. toimintavuosi. Etelä-Savon tanssiopisto on toiminut vuodesta 1977.