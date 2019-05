Attendon hoivakodin rakentaminen alkaa Kangasniemellä kesäkuussa — Kunnalta vaaditaan vielä lisäselvityksiä vanhan kiinteistön kaupasta

Urakoitsija on valittu, sopimus allekirjoitetaan viikon sisällä.

Attendon uuden hoivakodin rakentaminen Kangasniemelle alkaa kesäkuussa.

— Urakoitsija on valittu ja sopimus allekirjoitetaan viikon sisällä, kertoo rakentajan, Artun hoiva-asunnot Oy:n kiinteistöjohtaja Jan-Patrik Helenius.

Helenius kertoo, että hankkeen aloituskokous pidetään vielä tämän kuun loppuun mennessä.



Kunnan viranhaltijoita työllistää kuitenkin vielä Mäntykankaan palvelukeskuksen kaupasta tehty valitus. Valituksen teki aikoinaan demarivaltuutettu Tuula Vornanen.

Nyt hallinto-oikeus vaatii Vornasen lausunnon perusteella kunnalta arvokirjaa Mäntykankaan kiinteistöstä sekä vuonna 2017 pidettyjen valtuustoseminaarien asiakirjoja.

— Käsitykseni mukaan hallinto-oikeuden lisäselvityspyyntö ei vaikuta palvelukodin rakentamisen aloittamiseen mitenkään. Vornasen lausunto tulee tiedoksi, ja laitamme vaaditut asiakirjat hallinto-oikeudelle määräaikaan mennessä, toteaa kunnanjohtaja Risto Nylund.

Kangasniemen kunta myi entisen vanhainkodin kiinteistön Attendo Oy:lle 1,6 miljoonalla eurolla. Hintaan sisältyi vanhan kiinteistön purkaminen.

Lisäksi kunta saa Artun hoiva-asunnot Oy:ltä tontin vuokraa 6 300 euroa vuodessa. Vuokra-aika on 50 vuotta.

Tontin vuokrasopimus on jo allekirjoitettu.

Uuteen palvelutaloon tulee 30 tehostetun palveluasumisen paikkaa sekä 28 senioriasuntoa, jotka on suunniteltu vähemmän hoivaa tarvitseville, tavallisen palveluasumisen ja tuetun asumisen asukkaille.

Toimintaa yritetään pyörittää vanhassa kiinteistössä, jossa on kärsitty vuosia kosteus- ja sisäilmaongelmista. Ylipaineistuksen ansiosta rakennuksen ilmanlaatua on saatu parannettua.



Kangasniemen kunnan, Attendon ja Essoten välisen sopimuksen mukaan palveluvastuu siirtyy Essotelta Attendolle, kun uusi palvelukoti on valmis.