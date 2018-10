Perussuomalaisten Etelä-Savon piiri joutuu valitsemaan piirille uuden puheenjohtajan.

Piiriä kuluvan vuoden alusta johtanut pieksämäkeläinen Jari Rajapolvi on jättänyt paikan.

Piirijärjestö pitää ensi sunnuntaina ylimääräisen syyskokouksen, joka valitsee uuden puheenjohtajan.

Piirin mäntyharjulainen varapuheenjohtaja Tanja Hartonen-Pulkka vahvistaa, että piirijärjestöllä ei tällä hetkellä ole puheenjohtajaa.

— Jari Rajapolvi erosi tehtävästä 6. lokakuuta, sanoo Hartonen-Pulkka.

Hartonen-Pulkka on hoitanut puheenjohtajan tehtäviä varapuheenjohtajana. Hän ei kommentoi lähemmin Rajapolven eroa, eikä piirin puheenjohtaja-asetelmia.

— Tilanne on vain se, että piirin pitää valita puheenjohtaja loppuvuodeksi. Varsinainen syyskokous on joulukuussa, jolloin päätetään puheenjohtajasta.



Perussuomalaisten piiri käsittelee sunnuntaina myös ensi kevään eduskuntavaalien asetelmia.

Piirin on määrä päättää ehdokkaista sunnuntaina.