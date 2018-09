Essote sai kehotuksen avilta: Kuntayhtymän valvottava, että Pietarinpirtti ja muut yksityiset sosiaalipalvelut toteuttavat lääkehoitonsa asianmukaisesti

Itä-Suomen aluehallintovirasto katsoo, että vaikka Essote on selvityksensä perusteella valvonut Pietarinpirtin toimintaa, lääkehoidon valvonnassa on ollut puutteita.

Itä-Suomen aluehallintovirasto avin mukaan sote-kuntayhtymä Essote ei ole asianmukaisesti valvonut Pietarinpirtissä annettavaa terveydenhuoltoa, eritoten lääkehoidon toteutusta.

Nyt avi on kehottanut Essotea huolehtimaan omalla valvonnallaan siitä, että yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien toiminnan valvonta toteutetaan asianmukaisesti terveydenhuollon palveluissa, erityisesti lääkehoidossa.

Avin terveydenhuollon ylitarkastaja, ryhmävastaava Marja Hyvärinen korostaa, että Essoten on yksityisten asumispalveluiden ostajana valvottava tuottajien toteuttamaan lääkehoitoa.

Syyskuussa annettu kehotus liittyy Mikkelin vanhainkotiyhdistys ry:n Pietarinpirtin valvontaan.

Essoten Pietarinpirtin lääkehoidon valvonnassa oli puutteita

Essoten selvityksen mukaan yksityisten palvelutalojen lääkäripalvelut, kotisairaalatoiminta ja kotisairaanhoito toteutuvat Pietarinpirtissä samalla tavalla kuin kuntayhtymän omissa toimintayksiköissä. Essote on kertonut, että Pietarinpirtissä lääketieteellinen hoito toteutuu muutaman viikon välein palvelutalossa kiertävän lääkärin avulla.

Essote selvitti ryhtyneensä toimiin pyytämällä Pietarinpirttiä tarkentamaan ja päivittämään lääkehoitosuunnitelmaansa sekä omavalvontasuunnitelmaansa.

Aluehallintovirasto toteaa, että kuntayhtymän on varmistuttava siitä, että yksityiseltä palveluntuottajalta hankittavat palvelut vastaavat kunnalliselta toiminnalta edellytettävää tasoa.

Sosiaalihuollon yksikössä toteutettava lääkehoito on terveydenhuollon toimintaa, jolloin on varmistuttava siitä, että noudatetaan samoja käytäntöjä kuin terveydenhuollon yksiköissä. Avi muistuttaa, että kuntayhtymällä on lain mukaan velvollisuus valvoa yksityisiä terveydenhuollon palveluntuottajia.