Mikkeliläiset 12-, 7-, ja 5-vuotiaat siskokset pitävät kesäkioskia Rantakylässä — Tarjolla on neljää erilaista itsetehtyä leivosta, juomista ja hyvää mieltä

Vanhan Otavantien varrella näkyy pahvinen kyltti, johon on kirjoitettu värikkäillä kirjaimilla ”Kioski”. Vähän matkan päässä tieltä Vehkasiltaan kääntyvässä risteyksessä on punainen koppi, jossa on keltainen katto ja siniset verhot. Vieressä on miellyttävässä varjossa oleva pöytä, jonka ääressä kioskin antimia voi nauttia.