Euroopan parlamentin jäsenyyttä tavoitteleva Jyrki Koivikolla (kok.) on valmiiksi mietittynä projekti.

— Jos tulen valituksi, kerään joukon keskieurooppalaisia parlamentin jäseniä, meppejä, ja tuon heidät tutustumaan suomalaiseen metsäpolitiikkaan vaikkapa metsäkeskus Lustoon.

Koivikon lobbauksella on tavoitteensa.

— Keski-Euroopan mailla ja EU:lla on kokonaan eri käsitys metsästä. Meidän tulee saada edistettyä suomalaista ja pohjoismaista metsäkäsitystä.

Koivikko sanoo tuntevansa huolta siitä, että EU:n päättäjät edellyttävät Suomea rajoittamaan metsiensä käyttöä.

— Suomen metsävarat kasvavat 110 miljoonaa kiintokuutiota vuodessa. Vastaavasti hakataan 79 miljoonaa kiintokuutiota. Puun luonnollinen kasvu turvaa metsä- ja raaka-ainevarat ja hiilinielun.