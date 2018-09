Mikkelissä on maakunnan korkeimmat luottamushenkilöpalkkiot, mutta jäävät vielä vertailukaupungeista. Muutenkaan Etelä-Savossa ei makseta päättäjille mitenkään tuntuvia palkkioita.

Etelä-Savon kaupunkikunnat maksavat luottamushenkilöhallinnon ykköspäättäjille verrattain maltillisia kokous- ja vuosipalkkioita, jos katsoo vertailukaupunkien vastaavia palkkiotasoja.



Mikkeli maksaa valtuuston puheenjohtajalle 173 euron palkkiota kokoukselta ja 3 375 euron vuosipalkkiota. Hallituksen puheenjohtaja puolestaan saa saman verran kokouspalkkiota ja 4 350 euron vuosipalkkiota.



Vertailukaupungeista esimerkiksi Hämeenlinna maksaa valtuuston puheenjohtajalle 5 400 euron vuosipalkkiota ja 240 euroa kokoukselta.

Kouvola liikkuu samoissa summissa. Valtuuston puheenjohtajan vuosipalkkio on 5 500 euroa ja hallituksen puheenjohtajan 6 000 euroa. Kokouspalkkio on kummallakin 180 euroa.

Seinäjoen valtuuston puheenjohtaja saa 6 000 euroa vuosipalkkiota ja hallituksen puheenjohtaja 7 000 euroa. Kokouspalkkio on 240 euroa.

Rivipäättäjät samoilla palkkiotasoilla

Pieksämäellä valtuuston puheenjohtajan vuosipalkkio on 2 300 euroa ja hallituksen puheenjohtajan 2 800 euroa.

Kokouspalkkiot ovat vaatimattomampia. Molemmat luottamusjohtajat saavat 113 euroa kokoukselta.

Savonlinnassa valtuuston johtaja saa 2 880 euron ja hallituksen puheenjohtaja 3 840 euron vuosipalkkion. Kokouspalkkiot ovat maaseutukuntien tasoa, 80 euroa.

Kuntaliitto on listannut manner-Suomen kuntien luottamushenkilöiden kuluvan valtuustokauden kokouspalkkiot. Tiedot ovat vuodelta 2017.



Palkkiot vaihtelevat melkoisesti kuntakoon mukaan. Valtuuston puheenjohtajan vuosipalkkio on keskimäärin 2 361 euroa ja hallituksen puheenjohtajan 2 947 euroa.

Valtuuston puheenjohtajan kokouspalkkio on keskimäärin 115 euroa ja hallituksen puheenjohtajan hieman pienempi, 113 euroa.

Valtuuston ja hallituksen jäsenten palkkiot ovat pienempiä kuin puheenjohtajien. Jäsenille maksetaan kokouspalkkiota keskimäärin 80 euroa.

Mikkelin seudun kunnissa valtuutettujen kokouspalkkiot noudattavat samaa malttilinjaa kuin puheenjohtajienkin.

Palkkiot vaihtelevat 50 eurosta, esimerkiksi Hirvensalmi, Pertunmaa ja Puumala, aina Mikkelin 115 euroon.

Juva eroaa maaseutukunnista

Kunnanhallituksen jäsenten kokouspalkkiot liikkuvat samalla tasolla.

Maaseutukunnissa valtuuston puheenjohtajan korkeinta kokouspalkkiota, 105 euroa, maksaa Juva, jossa myös puheenjohtajien vuosipalkkiot ovat seudun maaseutukuntien suurimpia.



Hallituksen jäsenen korkein kokouspalkkio on Juvalla ja Kangasniemellä, 70 euroa.

Kuntaliiton tilastoinnin mukaan Etelä-Savossa kaksi kuntaa, Pieksämäki ja Savonlinna, poikkeavat muista siinä, että ne maksavat vuosipalkkiota myös hallituksen jäsenille.

Pieksämäellä tämä vuosipalkkio on 500 euroa ja Savonlinnassa 1 620 euroa.

Luottamushenkilöille maksamat palkkiot sekä ansionmenetyskorvaukset ovat verotettavaa tuloa.

Kunnat ovat kuluvalle valtuustokaudelle koko maassa nostaneet palkkioita, mutta korotukset ovat olleet aiempia kertoja maltillisempia.

Korkeinta kokouspalkkiota, 385 euroa, maksaa Helsinki. Yli 100 000 asukkaan kaupungeista matalimmat palkkiot, 150 euroa kokoukselta, ovat Lahdessa ja Oulussa.

Palkkiosta menee yleensä puoluevero



Lisäksi puolueet yleensä perivät luottamushenkilömaksua, jota kutsutaan puolueveroksi. Tästä osuudesta päättää puolueen kunnallisjärjestö, joten veron taso vaihtelee.

Kuntaliiton mukaan yleisimmin puoluevero on kymmenen prosenttia palkkiosta.