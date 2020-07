Suomen riistakeskus on myöntänyt Etelä-Savon alueelle poikkeuslupia yhteensä 42 karhun metsästämiseen. Lupien määrä kasvoi kahdella viime vuodesta. Viime vuonna Etelä-Savossa kaadettiin 38 karhua.

Riistakeskuksen tiedotteen mukaan Enonkosken, Puumalan, Savonlinnan ja Sulkavan yhteislupa-alueelle myönnettiin 15 karhunkaatolupaa. Kerimäen ja Savonrannan yhteislupa sallii viiden karhun metsästämisen.

Juvan, Joroisten, Rantasalmen ja Mikkelin alueella saa metsästää kymmenen karhua.

Pieksämäen, Rautalammin ja Suonenjoen alueille myönnettiin kuusi kaatolupaa, kaksi enemmän kuin viime vuonna.

Mäntyharjun, Heinäveden ja Kangasniemen lupa-alueilla saa kaataa kaksi karhua.

Riistakeskuksen mukaan Etelä-Suomeen on myönnetty kaatolupia alueille, joissa karhuja ja niiden aiheuttamia vahinkoja on paljon. Tiedotteessa kerrotaan, että metsästyksen tarkoituksena on säädellä karhukannan kokoa ja lisätä karhujen ihmisarkuutta.

Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan Etelä-Savon alueella on noin 260–280 yli vuoden ikäistä karhua. Koko maassa aikuisia karhuja on arviolta 2000.

Koko Suomessa on tälle metsästyskaudelle annettu lupa enintään 384 karhun kaatamiseen. Karhun metsästysaika on elokuun 20. päivästä lokakuun loppuun.