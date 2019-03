Näkemiin talvi, tervetuloa kevät — Tänään vietetään kevätpäiväntasausta

Päivä pitenee nyt juhannukseen saakka. Esimerkiksi Mikkelissä päivän pituus on tänään jo 12 tuntia 11 minuuttia. Pohjoisnavalla alkaa puolen vuoden pituinen päivä.

Jarek Soovik Virosta sanoo, että kevät alkaa jo näkyä, kun lumet sulavat ja linnut laulavat.

— Minä kaipaan aina kevättä. Se on upeaa aikaa.

— Minulla on synttärit keväällä huhtikuussa ja siitä tietää, että kevät on tulossa. Nyt on kiva, kun sää alkaa lämmetä ja valon määrä lisääntyy. Keväällä sää on juuri sopiva. Kesällä on liian kuumaa ja talvella taas kylmää. Ei mulla erikseen ole kesäistä tai talvista mieltä, mutta kevät on noin yleisesti kivaa aikaa, kun valon määrä lisääntyy, sanoo Jarek Soovik.

Kari Toiviainen Topi Laukkarinen on havainnut kevään tulon, kun kukantaimet ovat jo lähteneet kotona kasvamaan.

"Rahulassa linnut jo laulavat"

Topi Laukkarinen Mikkelistä sanoo, että kevät jo rinnassa sykkii ja mieli on iloinen.

— Toivottavasti kevät tästä etenee. Se näytti jo joku aika hyviä merkkejä, mutta sitten alkoi uudelleen sataa lunta.

— Meillä kotona kevään tulo näkyy niin, että yläkerrassa vaimo on jo saanut kukkia alulle. Rahulassa luonnon keskellä linnut jo laulavat. Ja kevät saa jo muitakin eläimiä liikkeelle. Kolme ilvestä kävi näyttäytymässä ja kettuja on liikkeellä. Kevät tuo entiselle valokauppiaallekin valoa lisää. Valo antaa voimia taas eteenpäin, naurahtaa Topi Laukkarinen.

Kari Toiviainen Birgitta Muskett sanoo, että kevään valoissa väritkin kirkastuvat.

"Valo on ihanaa"

Birgitta Muskett Mikkelistä sanoo, että kevät on yksi vuodenaikana siinä missä muutkin.

— Mutta toki valo on keväässä on ihanaa.

— Päivä on jo paljon pidentynyt. Tykkään syksystä, mutta keväässä valon määrän lisääntyminen on upeaa. Minusta ei niinkään lämpö vaan valo on keväässä tärkeää. Se näyttää ja paljastaa kaiken — lian, pölyn, puhtauden ja kirkkaat värit. Linnutkin jo laulavat ja lumikinokset alkavat talven jäljiltä madaltua.

Kari Toiviainen Jessica Salmen mielestä on mukavaa, kun on valoisaa ja lintujen viserrys kuuluu aamuisin.

"Kissa on leikkisällä tuulella"

Jessica Salmi Mikkelistä sanoo, että kevät näkyy ainakin niin, että kissa on leikkisällä tuulella.

— Ja omakin mieli on paljon korkeammalla ja muutenkin olo virkeämpi.

— Kevät merkitsee minulle paljon. Se on kesän odotuksen aikaa. Se tietää lisää töitä ja pääsee olemaan kavereitten kanssa enemmän ulkona. Ei tarvitse koko ajan olla sisällä eikä ulkonakaan palellu. On mukava mennä aamulla parvekkeella, kun on valoisaa ja lintujen viserrys jo kuuluu. Kun aamulla nousee ja tulee illalla kotiin, ei tarvitse heti olla kotona valoja sytyttämässä.