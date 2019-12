Joulu teettää etukäteistyötä, mutta se ei haittaa — Kysyimme Mikkelissä gallupissa, mitä joulupuuhia on vielä tekemättä

Tänä vuonna joulu katkaisee työviikon, kun jouluaatto osuu tiistaiksi. Jouluviikolle ei välttämättä jää kuin kaksi työpäivää. Joillakin työpaikoilla on tiedossa myös pitkät jouluvapaat.

Perheiden jouluvalmistelut ovat jo täydessä käynnissä. Viimeiset lahjat on jo hankittu ja tämä viikonloppu on vielä puuhaa täynnä, kun joulukuusi on hankittava ja viimeiset joulupaistokset tehtävä ennen juhlaa.

Paula ja Väinö Juuma Jyväskylästä olivat Mikkelissä ihastelemassa Kenkäveron jouluilmettä.

– Pikkuhiljaa on kotia jo koristeltu joulua varten. Vielä on tarkoitus leipoa perinteiset hedelmä- ja taatelikakut, Paula Juuma kertoo.

– Joulu teettää etukäteistyötä, ettei kaikki jää viimeisille päiville. Tietenkin pikkutontun asiat on myös hoidettava. Jouluvalmisteluihin kuuluu perinteisten jouluherkkujen laatikoitten valmistus ja kinkun hankinta ja paisto. Joulupöytään tulee kalatuotteita; savukalaa ja graavikalaa. Kylmäsavukala kuitenkin ostetaan valmiina. Ja tietenkin sienisalaatti ja imelletty perunalaatikko ovat jouluherkkuja, Väinö Juuma muistuttaa.

Eila Paakkinen Mikkelistä kertoo, että jouluvalmistelut ovat jo hyvässä vauhdissa.

Kari Toiviainen Eila Paakkisella on joulusta ihania muistoja. Hän on kuorolaulaja ja tänä vuonna Jouluyön messu on hänen joulunsa kohokohta.

– Koristeita ja muuta jouluun liittyvää olen jo laittanut esille. Joulukuusta ei kuitenkaan vielä ole.

– Joulun odotus teettää ylimääräistä puuhaa, kun haluan hieman koristella kotia joulua varten. Jonkin verran myös leivon, mutta leipominen jää nyt aika vähiin, kun olen yksin kotona. Lapset ovat vähän kaukana, mutta toinen lapsi tulee jouluksi kotiin. Isoa kinkkua ei enää ole joulupöydässä. Omaan jouluuni kuuluu hiljentymistä ja kun olen kuorolaulaja, Jouluyön messu on yksi iso kohokohta.

Jouluvalmistelut hyvässä kuosissa

Mikkeliläinen Mika Pennanen saa viettää lähes koko joulun kotona.

Kari Toiviainen Mika Pennanen voi olla puolisonsa kanssa jouluaaton kahdestaan.

– Jouluaaton ja joulupäivän olen vapaalla, mutta tapaninpäivänä palaan taas töihin.

– Omat jouluvalmistelut ovat aika hyvässä kuosissa. Kinkku on hankittu ja joulukuusi koristeltu. Kun perheessä on vain kaksi ihmistä, jouluvalmistelut eivät teetä paljon etukäteistöitä. Ne ovat mukavaa puuhaa eivätkä stressaa. Joulu sujuu puolison kanssa yhdessä ja luonnollisesti joulupyhinä käydään vanhempien luona, Mika Pennanen sanoo.

Esa Varis Varkaudesta pääsee tänä vuonna viettämään pitkän joulun.

Kari Toiviainen Esa Varis on jo vähän päässyt aloittelemaan jouluvalmisteluja. Joulukuusen hän käy hankkimassa yhdessä poikansa kanssa.

– Olen koko jouluviikon vapailla. Sehän tuntuu melkein pieneltä lomalta.

– Vielä en ehtinyt aloittaa joulun valmisteluja, mutta pientä puuhastelua on jo ollut. Valmisteluihin kuuluu tietenkin joulusiivous ja emännän avustaminen niissä töissä, joita hän määrää tehtäväksi. Joulun olemme osaksi kotona ja sitten käydään pienellä reissulla. Joulussa on parasta joulurauha ja kun se osuu keskelle viikkoa, saa olla vapailla koko jouluviikon, Esa Varis kertoo.