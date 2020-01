Mikkeliläinen Balance Breach sopimukseen saksalaisen levy-yhtiön kanssa - "Kaikki paukut levyn tekoon", sanoo laulaja Aleksi Paasonen

Laajaan metallimusiikin perheeseen kuuluva mikkeliläinen kokoonpano Balance Breach oli onnekas monella tavoin voittaessaan viime keväänä Tuska-torstai-bändikilpailun.

Himoitulla keikalla kesän Tuska-festivaaleilla bändi törmäsi saksalaisen levy-yhtiön Out of Line Musicin edustajaan. Henkilökohtainen kontakti johti siihen, että BB on allekirjoittanut maailmanlaajuisen levytyssopimuksen yhtiön kanssa.

– Out of Line levy-yhtiöllä on sormet pelissä globaalissa musiikkiskenessä, joten odotamme innolla, että pääsemme levittämään näkemystämme metalcoresta ympäri maailmaa, todetaan yhtyeen tiedotteessa.

Sopimus tarkoittaa sitä, että yhtiö julkaisee Balance Breachin levyn myöhemmin tänä vuonna.

– Levyn äänitykset ovat paraikaa käynnissä ja juuri nyt kaikki paukut laitetaan levyn tekoon, kertoo yhtyeen laulaja Aleksi Paasonen puhelimitse.

Balance Breachin viisihenkinen miehistö tuntee olevansa varmoissa käsissä, etenkin kun toinen mikkeliläinen metallikokoonpano, Bloodred Hourglass, on saman levy-yhtiön leivissä.

– Tunnemme sitäkin kautta levy-yhtiön heidän kovasta työmoraalistaan.

Livekeikkoja Balance Breach ei loppuvuonna ehtinyt edes ajatella, mutta pian sellainen on tulossa Mikkeliin. Bändi esiintyy Wilhelmissä maaliskuun 7. päivä yhdessä My Favourite Nemesiksen kanssa.

– Ensi kesän keikoista en vielä voi kertoa mitään, Paasonen lisää.

Ennen albumin julkaisua uudelta levyltä irrotetaan muutama singlejulkaisu ja sellaisia on lupa odottaa jo kevään mittaan.