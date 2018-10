Ennätyksellisen lämmin sunnuntai helli koko kaakon kulmaa — lämmintä luvassa myös alkavalle viikolle

Sunnuntai 14. lokakuuta on ollut ennätyksellinen lämmin. Mikkelissä elohopea kiipesi sunnuntaina jopa 20 asteeseen. Kouvolassa lämpötila oli parhaimmillaan 18 astetta, Kotkassa 15 astetta, Imatralla 17 astetta, Lappeenrannassa 19 astetta ja Savonlinnassa 18 astetta.

Ilmatieteen laitoksen päivystävän meteorologin Henri Nymanin mukaan kuluvan päivän aikana on mitattu lukuisia paikkakuntakohtaisia lokakuun ennätyslukuja. Lämpöennätys tehtiin Siikajoella, jossa lämpötila nousi 20,6 asteeseen.

— Poikkeuksellisen tästä tekee myös se, että lämpötila on mitattu lähes lokakuun puolivälissä. Yleensä lokakuun lämpöennätys mitataan aina kuun alussa. Jos tämä lämmin ilmamassa olisi saapunut pari viikkoa sitten, lämpötiloihin olisi voinut helposti lisätä pari astetta, Nyman kertoo.

Lämpöennätyksiä ei tehdä enää huomenna, sillä luvassa on jo pari astetta viileämpää säätä. Alkavasta viikosta on Nymanin mukaan ennustettu poikkeuksellisen lämmintä.

— Etelä- ja Keski-Suomessa lämpötilat ovat siellä 16-17 asteen välillä. Tiistaikin on vielä erittäin lämmin. Alkuviikko on myös erittäin kuiva, etenkin Etelä-Suomessa.