Kunnantalon aulan suihkulähde on nyt puheenaihe Kangasniemellä — Kuntalaisaloitteen mukaan suihkulähdettä ei saa purkaa, vaikka vettä siinä ei ole ollut enää vuosiin

Suihkulähteelle on tehty purkupäätös. Teknisen johtajan mukaan lähde on aikanaan kytketty suoraan käyttövesijärjestelmään, joten vesi on mennyt kaivosta edelleen viemäriin.