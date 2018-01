Pieksämäen kaupunginjohtaja on eroamassa — Erosopimuksessa osapuolet sitoutuvat olemaan kommentoimatta eroa kielteisesti Eron taustalla ovat pitkäaikaiset riidat ja luottamuspula Pieksämäen virka- ja luottamusmiesjohdossa. Työt loppuisivat helmikuussa. Palkka juoksisi syksyyn 2019. Tanja Rihu Kaupunginjohtaja Tapio Turunen syytti heti kuluvan valtuustokauden alkutaipaleella Pieksämäellä poliitikkoja virkamiehiin kohdistuvasta ajojahdista ja totesi olevansa täysin kyllästynyt vuosia jatkuneeseen pyöritykseen.

Kaupunginjohtaja on syyttänyt poliitikkoja kiusaajiksi.

Pieksämäen kaupunginhallitus käsittelee maanantaina kaupunginjohtaja Tapio Turusen erosopimusta.



Sopimuksen mukaan Turunen irtisanoutuisi virallisesti 31.8.2019. Hän kuitenkin pitäisi tähän asti kertyneet ja 31.8.2019 kertyvät lomansa (97 päivää) jo 22.2.2018 alkaen. Turusen työvelvoite päättyisi sopimuksen mukaan 1.6.2018, mutta hän saisi palkkaa ja lomarahaa vähintään nykyisen suuruisena, kulloinkin voimassa olevan virkaehtosopimuksen mukaisesti ajalta 22.2.2018—31.8.2019.



Loman aikana Turusen tehtäviä hoitaisi hallintosäännön mukainen sijainen eli hallintojohtaja Ulla Nykänen.



Viimeistään työvelvoitteen päättyessä Turunen on sopimuksen mukaan velvoitettu palauttamaan käytössään olevan luottokortin, avaimet ja kulkulätkät kaupungille.

Eron taustalla ovat pitkäaikaiset riidat ja luottamuspula Pieksämäen virka- ja luottamusmiesjohdossa. Syksyllä kaupunginhallitus muun muassa antoi Turuselle kirjallisen varoituksen.



Kaupunginjohtaja puolestaan on syyttänyt poliitikkoja kiusaajiksi. Riitely on kulminoitunut viime aikoina erityisesti Hiekanpään koulun rakentamisen ympärille.



Erosopimuksen yhdeksännessä pykälässä todetaan, että sopijaosapuolet eli kaupunginhallituksen jäsenet ja kaupunginjohtaja sitoutuvat siihen, etteivät nämä sopimuksen syntymisen jälkeen kommentoi julkisuudessa kielteisesti sopimusta tai sopimuksen syntymiseen johtaneita asioita.



Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Sepponen sanoo, ettei tässä vaiheessa anna mitään lausuntoja asiaan liittyen.

— On sovittu, että kommentoimme maanantain kokouksen jälkeen.



Mikäli sopimus astuu voimaan, Turunen voi sen voimassaoloaikana vapaasti hakeutua työsuhteeseen tai virkasuhteeseen. Hän kuitenkin sitoutuu siihen, ettei hakeudu sellaiseen työ- tai virkasuhteeseen, missä joutuisi suoraan työskentelemään Pieksämäen kaupungin virkamies- tai luottamushenkilö organisaation kanssa.



Hän ei myöskään voi sopimuksen mukaan asettua ajalla 1.6.2018—31.8.2019 sellaiseen toimeen tai virkaan, joka on kaupungin edun vastainen.



Juttua päivitetty 17.1.2018 klo 21.02. Lisätty hallintosäännön mukainen kaupunginjohtajan sijainen. Klo 21.26 otsikkoa ja ingressiä muutettiin.